Alice Campello rompe su silencio tras su separación de Morata: «Estoy muy tranquila»

Alice Campello y Álvaro Morata llevan varias semanas llevando vidas separadas en Italia tras confirmarse su ruptura definitiva, poniendo fin a una relación un matrimonio del que nacieron cuatro hijos. Sin embargo, todo apunta a que se trata de una separación amistosa, tal y como se extrae de estas palabras de la influencer y empresaria italiana.

Acompañada por una amiga en dirección a un famoso restaurante de Madrid, Alice Campello se mostró prudente a la hora de hablar por primera vez de forma pública de su actual estado sentimental tras esa ruptura con Morata, ahora jugador del Como. La influencer confirmó en declaraciones a los reporteros que se encuentra «muy bien» y aseguró que mantiene una relación cordial con el madrileño, basada en el respeto mutuo. «Estamos muy bien. Estoy muy tranquila, que es lo importante», señaló la italiana, que aprovechó además su intervención ante las cámaras para recalcar que sigue queriendo mucho al delantero, al que definió como un «superpadrazo».

Esta sepración, cuyos motivos no han trascendido hasta la fecha, se produce apenas un año después de que ambos retomaran su relación, tras un primer distanciamiento serio durante el verano de 2024. Hace unos días, el periodista Javier de Hoyos confirmaba que la pareja ya habría iniciado los trámites de divorcio, hecho que habría provocado la marcha del futbolista del domicilio familiar en Milán para trasladarse a otra vivienda cercana. «Hay ruptura, pero Álvaro me recalca que Alice es la mujer de su vida. Van a seguir siendo una familia y van a luchar por ella, pero desgraciadamente esta segunda oportunidad no ha salido adelante», explicó.

Una separación esperada

Aunque hasta la fecha la pareja no ha optado por lanzar comunicados acerca de su actual situación, tal y como hizo poco después de su primera separación, Alice Campello sí salió hace poco más de un mes en defensa de su amiga Elena Sirigu, la cual estaba siendo relacionada de forma íntima con el madrileño, negando que se hubieran separado por una tercera persona: «Es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye».

Lo cierto es que fueron los propios protagonistas los que hicieron saltar las alarmas hace unos meses. Álvaro Morata y Alice Campello cambiaron sus respectivas biografías de Instagram para dejar de mencionarse el uno al otro, un signo claro de que no atraviesan su mejor momento. Después, se publicaron las primeras imágenes de la pareja, que se mostraba cabizbaja y distante, demostrando que su relación no pasaba por su mejor momento.

Álvaro Morata y Alice Campello no han negado su crisis, pero sí han querido desmentir que haya terceras personas. Las imágenes demuestran que siguen viéndose, aunque la cara del futbolista refleja el momento tan delicado que viven. Los dos llegaban a la puerta de su casa en Milán, ella hablando por su teléfono móvil, mientras él caminaba cabizbajo con las manos en los bolsillos.