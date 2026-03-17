Escándalo en el tenis: suspenden cuatro años por dopaje sanguíneo a un ex tenista que fue 39 del mundo

El tenis deambula entre calendarios asfixiantes, mayor duración de los torneos y ahora vuelve a ser salpicado por el dopaje. En los últimos años por los positivos de Sinner y Swiatek, números uno del mundo en el momento del positivo y ahora por un escándalo mayor en cuanto al método del dopaje. El extenista y entrenador australiano Marinko Matosevic, que llegó a ser número 39 del mundo, ha recibido una sanción de cuatro años sin poder ejercer cualquier actividad relacionada con el deporte por cometer cinco infracciones de las normas antidopaje entre 2018 y 2020.

Un tribunal independiente de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis ha sentenciado que usó un método prohibido mediante dopaje sanguíneo mientras era jugador en activo. Así como la facilitación del dopaje sanguíneo de otro jugador, el asesoramiento a otros tenistas sobre cómo evitar resultados positivos en los controles antidopaje y el uso y la posesión de la sustancia prohibida clembuterol. Se desestimó solo un cargo por posesión y uso de clembuterol anterior a 2020 por falta de pruebas, aunque el tribunal aseguró que era probable.

Durante el proceso, Matosevic negó todos los cargos, pero admitió el dopaje sanguíneo en declaraciones a los medios de comunicación poco antes de la audiencia. El presidente del tribunal independiente, Michael Heron, declaró que las acciones de Matosevic respecto a otros tenistas «fueron mucho más allá de la asociación pasiva y constituyen una participación intencional» en violación del Programa Antidopaje del Tenis (TADP), y que su conducta «atenta contra la integridad del marco antidopaje».

La ITIA desveló que en 2024 encontró «pruebas contundentes» contra Matosevic, y que el 15 de mayo de 2025 presentó cargos formales contra él, que el extenista negó. La audiencia por videoconferencia se programó para el 9 de febrero de 2026, pero el australiano no asistió, poco después de admitir en un comunicado el cargo de dopaje sanguíneo.

Los resultados y premios en metálico de Matosevic en los torneos ATP Challenger de Morelos e Indian Wells en febrero de 2018, aproximadamente en la fecha de la infracción por dopaje sanguíneo, se suspendieron. La sanción de Matosevic finalizará el 15 de marzo de 2030.

Durante ese período de inhabilitación, Matosevic tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento o actividad de tenis autorizada por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA) o cualquier federación nacional o clubes miembros afiliados a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Matosevic no podrá entrenar ni trabajar con ningún tenista.