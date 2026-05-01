Exhibición de Sinner: apabulla a Fils y está a un partido de hacer historia en Madrid

El golpe de abanico y los sombreros de paja presiden la Manolo Santana. También las botellas de agua, que pasan de mano en mano. «Dame un trago, por favor», le dice un joven a su padre cuando enfila la entrada a pista. Todo con tal de combatir la canícula, aunque para calor el que siente Fils sobre la pista. Los golpes de Sinner abrasan y su repertorio es infinito. Se emplea el francés, voluntarioso de piernas e intenciones, pero acaba claudicando (6-2, 6-4) ante el italiano, que alcanza su primera final en Madrid. Que le pare quien pueda.

Saca Sinner su mejor versión cuando afronta las primeras curvas. Ante Jódar en cuartos ya elevó sus prestaciones; contra Fils en semifinales prácticamente llena la barrita. Y lo hace sin inmutarse, no tuerce el gesto ni expresa visceralidad alguna. Es un martillo pilón. Golpeo, golpeo y más golpeo. Zap, zap. Las zapatillas de Fils no dejan de moverse de un lado a otro para contrarrestar cada bola de Sinner, que las devuelve inmóvil sobre el mismo eje.