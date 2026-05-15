Así es el Circuito de Barcelona-Cataluña: perfil, curvas, cómo llegar a Montmeló en transporte público, cómo aparcar…

Entre este viernes 15 de mayo y el domingo 17 de mayo se celebra el GP de Cataluña de MotoGP 2026. El Circuito de Barcelona-Cataluña acoge la sexta prueba del campeonato del mundo de motociclismo en la que no estará Marc Márquez, tras pasar por el quirófano después de que una lesión en Le Mans agravara un dolor por un tornillo que hace fuerza en un nervio. Así que Jorge Martín, que viene de ganar en Francia, será la gran esperanza este fin de semana en Montmeló. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Circuito de Barcelona-Cataluña.

El Circuito de Barcelona-Cataluña vuelve a acoger una prueba del Mundial de motociclismo con la celebración este fin de semana del GP de Cataluña de MotoGP. Una semana después del GP de Francia en Le Mans, llega la sexta carrera del Mundial, una de las más longevas de la historia. Bezzechi llega a Barcelona como líder del campeonato por delante de Jorge Martín, al que saca sólo un punto en la clasificación. El piloto español llega a Montmeló después de una épica victoria sobre el trazado francés que le deja con el liderato del Mundial a tiro.

Dónde está el Circuito de Barcelona – Cataluña

Está situado entre las localidades de Montmeló y Granollers. Esta catedral de motociclismo mundial está situada a solo 28 minutos en coche de Barcelona.

Cómo llegar en transporte público y autobús al Circuito de Barcelona – Cataluña

Barcelona ha reforzado la oferta de transporte público para poder acceder al GP de Cataluña de MotoGP. Los aficionados podrán acceder al circuito en Rodalies y a través de un servicio gratuito de autobuses que instalará el circuito.

Los días 16 y 17 de mayo, Rodalies de Cataluña ofrecerá un total de 64.800 plazas adicionales, reforzando las líneas R2 y R2 Norte con una programación de 4 trenes por hora y sentido:

Sábado, 16 de mayo: entre las 7:00 h y las 11:00 h y entre las 16:00 h y las 18:00 h.

Domingo, 17 de mayo: entre las 6:00 h y las 11:00 h y entre las 15:00 h y las 19:00 h.

«Autocares Sagalés también ofrece sus servicios para asistir al Gran Premio. Los autocares saldrán del centro de Barcelona, concretamente desde la Estación del Norte de Autobuses (C/ Ali Bei, 80). Esta ubicación permite conexión con metro y Rodalies, ya que la estación se encuentra junto a Arc de Triomf. El precio del billete es de 27 €. El servicio estará disponible a partir de las 8:00 h el viernes y el sábado, y a partir de las 7:00 h el domingo», informa el circuito, que también pone a disposición de los usuarios un autobús gratuito.

«Para reforzar e incentivar el uso del transporte público, el Circuit pondrá en marcha un servicio gratuito de autobús desde la estación de tren de Montmeló y desde el campo de fútbol de Parets hasta el trazado», informan.

Cómo llegar en coche al Circuito de Barcelona – Cataluña en Montmeló

Por lo que respecta al dispositivo de tráfico, la organización ha confirmado que: «Para agilizar la entrada de vehículos al circuito, el dispositivo de acceso al recinto se reforzará en vías como la AP-7, la C-33, la C-17 y la C-35 con controles constantes para guiar a los usuarios que dispongan de parking, al personal y a otros colectivos, impidiendo la entrada y desviando el tráfico de quienes no tengan acreditación de parking o acreditación personal para el evento».

Dónde aparcar cerca del Circuito de Barcelona – Cataluña

Los espectadores podrán disfrutar de un parking para el que tendrán que adquirir entrada de forma online en la plataforma oficial de entradas. «Este parking de espectadores constituye una única zona muy amplia que se irá llenando según el orden de llegada de los asistentes y de acuerdo con las indicaciones del personal presente. Cabe remarcar que no se podrá acceder al perímetro del Circuit con vehículo particular sin haber realizado previamente la compra de parking. Una vez estacionado el vehículo, se podrá acceder al recinto a pie por cualquier puerta del Circuit», dice la organización, que también pondrá a disposición de los espectadores un parking gratuito para motos.

Perfil del Circuito de Barcelona – Cataluña: kilómetros, curvas…

El trazado cuenta con una extensión de 4,657 kilómetros y la carrera de MotoGP se desarrollará durante 24 vueltas, en las que se correrán 112,8 kilómetros.

Quién tiene la vuelta rápida en MotoGP y F1 en el Circuito de Barcelona – Cataluña

En MotoGP, Pedro Acosta tiene el récord de la vuelta rápida en carrera con un tiempo de 1:39.664. En Fórmula 1, Max Verstappen ha sido el hombre que más rápido ha ido en carrera tras parar el crono en 1:16.330.