Sufrió un accidente en Le Mans

El mensaje tranquilizador de Marc Márquez tras su operación: «Los médicos han hecho un trabajo increíble»

El español sufrió una dolorosa caída en la última vuelta de la sprint en Le Mans

Marc Márquez se operó del pie y del hombro derecho

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Marc Márquez
Marc Márquez tras la operación. (Instagram)

Marc Márquez ha compartido en redes sociales cómo ha quedado después de su operación exitosa del pie y hombro derecho. El piloto español sufrió un accidente el pasado sábado en la última vuelta del sprint en Le Mans y tuvo que pasar por quirófano en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Sin embargo, el de Ducati transmitió tranquilidad para volver a correr pronto.

El equipo médico, dirigido por el doctor Samuel Antuña junto a sus colegas Ignacio Roger de Oña, Andrés Maldonado, Jorge de las Heras, Raúl Barco y Juan de Miguel, estabilizaron con éxito la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho del piloto, una lesión que se produjo el sábado como consecuencia de un ‘highside’. También aprovechó y se operó de una lesión anterior en el hombro derecho, causada desde aquella caída en Indonesia el año pasado. Es por ello que decidieron extraer dos tornillos y un fragmento óseo de una cirugía previa, que se había desplazado y comprimía el nervio radial.

«¡La cirugía fue un éxito! Estoy verdaderamente agradecido por sus amables mensajes y apoyo. Agradecimiento especial al equipo médico por su increíble trabajo», escribió Marc Márquez en su perfil de X junto con imágenes poco después de operarse.

Marc Márquez no participará en el Gran Premio de Cataluña de la próxima semana y pasará la noche en el hospital, para regresar a casa el lunes y comenzar la rehabilitación. La nota del equipo aseguró que «la evolución en las próximas semanas determinará la fecha de su regreso a la competición». Un mensaje tranquilizador para recuperar la ilusión de competir el Mundial tras un inicio gris de temporada.

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