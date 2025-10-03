Marc Márquez ‘tira la toalla’ antes de Indonesia tras su doble caída: «No estaré ni en el podio»

Marc Márquez no tiene especial interés en ganar el Gran Premio de Indonesia. Después de salir campeón del mundo en Japón, el piloto español de Moto GP tuvo una jornada extraña en la primera jornada de este viernes tras sufrir dos caídas. Se quedó fuera de la ‘Q2’ y eso provocó que despertase en él un pesimismo que no se había visto hasta ahora en el campeonato.

Terminó la ‘Practice’ fuera del ‘Top 10’, al igual que su compañero de equipo Pecco Bagnaia, en una sesión que lideró el piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por delante de los españoles Fermín Aldeguer (Ducati) y Pedro Acosta (KTM). «Empezamos bien, pero hubo dos caídas raras. Especialmente la segunda, que fue fuerte. Normalmente, con las Ducati, la electrónica la trabajan muy bien y no pasa eso. Ha sido cambiar neumáticos y la moto volvió a estar perfecta, pero esa segunda carrera me ha quitado mucha confianza y no miraba ni la posición», explicó.

El tiempo en el último instante del francés Fabio Quartataro (Yamaha) dejó fuera de la ‘Q2’ a Márquez, quien no tuvo una sesión sencilla por la doble caída. En la primera sesión de entrenamientos libres, el nuevo campeón del mundo acabó en quinta posición, pero en la segunda se tuvo que conformar con el undécimo puesto, justo por detrás de su hermano Álex Márquez (Ducati), acabando por primera vez en toda la temporada fuera del ‘Top 10’.

«Venía de atrás el problema. Perdía más con las otras Ducati en las frenadas, que es mi punto fuerte. Tengo que mejorar. Cambié el chip después de la segunda caída. No me esperaba ninguna caída porque no estaba apretando, pero esto es así», añadió.

Sorprendentemente, en dicho top hubo únicamente dos motos Ducati. La de Álex y la de su compañero Gresini Fermín Aldegyer, quien acabó segundo por delante de Pedro Acosta. Muy destacado fue el rendimiento de las motos oficiales de las marcas japonesas (Honda y Yamaha) con las cuatro acabando entre los diez primeros: «Cambian la carcasa de atrás, cambia el carácter de la monto. Tenemos que adaptarnos nosotros», concluyó.