Marc Márquez ha sido recibido como un ídolo en Indonesia. Al llegar al aeropuerto de Lombok para el GP de Indonesia de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito de Mandalika, le esperaban cientos de personas para darle una calurosa bienvenida. En los vídeos publicados por Ducati Corse se puede ver la locura que hay por ver al flamante campeón del mundo de MotoGP. Tanto es así que la seguridad tiene que hacer un cordón en torno a él para que pueda avanzar y salir del aeropuerto.