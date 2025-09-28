Marc Márquez rechazó 125 millones para volver a ser campeón del mundo

Marc Márquez rechazó un auténtico dineral para volver a ser campeón del mundo. Si le hubiera movido el dinero, el siete veces campeón de MotoGP no se habría marchado de Honda, un equipo oficial, a Gresini, un equipo satélite. De haberse quedado, se habría llevado 25 millones de euros por la última temporada del contrato de cuatro años que tenía firmado con la fábrica japonesa. Y si hubiese aceptado la renovación por otros cuatro años, como le ofrecía la marca del ala dorada, se habría embolsado 100 kilos en esas cuatro temporadas.

Es decir, al irse a Gresini Racing, Marc Márquez dejó de ganar 125 millones de euros. Durante la temporada 2024 en el equipo satélite de Ducati, el español cobró muchísimo menos. Se desconoce cuánto percibía exactamente en el equipo que dirige Nadia Padovani, pero no se acercaba ni por asomo a las cifras que maneja en la fábrica japonesa. Eso demostraba que al ya nueve veces campeón del mundo solamente le importaba una cosa: volver a ganar.

Ya había ganado mucho dinero a lo largo de su carrera gracias a sus éxitos con Honda, pero ahora era el momento de dar paso a otra etapa de su carrera. El de Cervera es un ganador nato y quiere luchar siempre por estar lo más arriba posible. Por eso, tras cuatro años de calvario y cinco operaciones en el húmero derecho, el ilerdense, con seis títulos de MotoGP bajo el brazo, decidió apostar por un nuevo comienzo en un equipo satélite.

Gresini no podía pagarle lo que cobraba en Honda al ser un equipo satélite y no contar por detrás con el amparo económico de una fábrica como la nipona. Pero eso no le importó al 93 porque sabía por su hermano Álex Márquez, piloto del equipo que fundó Fausto Gresini, que allí podía encontrar un ambiente muy familiar, ideal para volver a sonreír encima de la moto. No fue una decisión fácil. Tenía plan A, B y C, y uno de esos era retirarse. Esa opción se le pasó por la cabeza, pero él se sentía con ganas de seguir corriendo y decidió arriesgar y apostar por un equipo pequeño para reencontrarse con su mejor versión. Hoy las pruebas confirman que la decisión fue la correcta.

Un ejemplo para los más jóvenes

Marc Márquez dio un paso atrás para dar dos hacia delante. Aunque muchos pensaran que iría rápido desde el inicio, él necesitaba comprobarlo por sí mismo. Por eso rechazó la oferta de renovación de Honda y 125 millones de euros en cinco años. Priorizó lo deportivo a lo económico y la jugada le salió a las mil maravillas.

El ocho veces campeón del mundo consiguió ir rápido desde el principio y se le llevó a ganarse un sitio en el box oficial de Ducati, por el que también peleó con uñas y dientes el campeón del mundo de ese año (2024), Jorge Martín. Finalmente, Gigi Dall’Igna escogió a Marc Márquez para vestir de rojo en 2025 y formar un auténtico dream team con él y Pecco Bagnaia.

Todos se esperaban una bonita lucha entre compañeros de equipo, con Jorge Martín merodeando por ahí si lograba una rápida adaptación a la Aprilia. Pero Martinator se lesionó y se perdió las primeras carreras, y Bagnaia no terminaba de encontrarse. Sin embargo, el leridano no estaba solo. Su rival lo tenía en casa, su hermano Álex. Su ex compañero de equipo le plantó cara durante la primera mitad de temporada, pero no había manera de parar al líder. Al final, Marc ha obtenido su recompensa por priorizar lo deportivo antes que lo económico y ha conseguido su objetivo, ganar su séptimo título de la categoría reina.

Será, sin duda, uno de los títulos más especiales para él por todo lo que ha pasado en estos cinco años. También es un ejemplo para los más jóvenes de que ir a un equipo satélite hoy en día no es dar un paso atrás, sino todo lo contrario.