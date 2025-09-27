Marc Márquez: «Tengo ganas de cerrar el título»

Marc Márquez ha reconocido que le está pesando un poco la oportunidad de poder cerrar el título aquí en Japón. «Pesa, pero pesa un fin de semana. Lo hemos sabido llevar todo el año, pero ahora que parece que se acerca pesa. Sobre todo el hecho de no cometer ningún error, no te quieres pasar y esto hace que vayas más rígido de lo normal», comenzaba diciendo el leridano.

Esta victoria no va a ser una más para el español y eso le está pesando este fin de semana. Marc reconoció tras la sprint que todavía no se encuentra del todo cómodo: «No juego bien con el cuerpo este fin de semana y tengo que pulir mañana en el warm up unos detalles a nivel de pilotaje y a ver si en carrera puedo ir más suelto. El principal objetivo este fin de semana es cerrar o usar este primer match ball. Si no pasa por algo no será el fin del mundo, pero la prioridad número uno es esa. Luego ya tendremos cinco carreras para seguir con la misma mentalidad de antes, atacar y sacar el 100%, pero este fin de semana toca ser correctos».

Con este segundo puesto y el décimo de Álex, Marc Márquez debe defender seis puntos ante su hermano el domingo: «El objetivo es intentar estar el podio, una vez más. Ese es el objetivo número 2, no diré que es el uno. Pero tengo que olvidarme un poco de lo que hay en juego y centrarme en pilotar, que es lo que sé hacer. Es extraño, porque cuando eres joven piensas ‘no pasa nada, si me caigo habrá otra’, pero esta vez tengo ganas de cerrarlo. Veremos si mañana podemos».

«Lo veo cada vez un poco más cerca. Hoy toca dormir, descansar bien y mañana sacar el 100%», agregó en DAZN. Sobre la carrera y el hecho de ser segundo mejor que tercero, explicó: «Teníamos bastante. Es cierto que al principio, esa salida no ha sido la mejor, he ido a asegurar un poquito más que a arriesgar, porque en esa tercera plaza hemos patinado mucho este fin de semana en las salidas. He asegurado, no me esperaba la pasada de Acosta por fuera en la tres, porque hemos frenado y hemos estado más defendiendo que atacando. Luego ya nos hemos planteado una carrera a sacar el máximo, viendo que Pecco se estaba escapando. Ha hecho una grandísima carrera y nosotros hemos hecho una carrera correcta».