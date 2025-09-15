Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón en Japón

Marc Márquez tiene a tiro su noveno Mundial, el séptimo de MotoGP. Tras su victoria en Misano este domingo, el piloto de Cervera tendrá bola de partido dentro de dos semanas en Japón. El triunfo de Álex en Barcelona evitó que pudiera sentenciarlo en casa de Rossi, pero las cuentas sí que le salen para la próxima carrera. De conseguirlo, podría celebrar el título más precoz de su carrera deportiva en MotoGP.

Las cuentas están claras, tiene que sacarle tres puntos a Álex en todo el fin de semana. Es decir, no le vale con quedar detrás de él en las dos carreras, por lo que tendrá que salir a ganarle en la pista. Esto significa que el sábado en la sprint race no habrá bola de partido para el mayor de los hermanos Márquez. Pase lo que pase en la prueba corta, hasta que no termine el domingo no se sabrá si hay fumata blanca en la categoría reina o no.

Como ha dicho el propio Marc, «el círculo está cerrado, falta el candado». Hace meses que el campeonato está sentenciado y que es una cuestión de tiempo saber cuándo ganará Marc Márquez su noveno título mundial. Este año está arrasando y no ha tenido rival. Apenas perdió el liderato en una ocasión en detrimento de Álex, después de la victoria del 73 en Jerez.

A partir de ahí ha sido un paseo militar del ocho veces campeón del mundo de MotoGP. Después de varios meses con una ventaja considerable, las cuentas ya le salen a Marc Márquez y el destino ha querido que pueda volver a ganar un título seis años después en casa de Honda, el equipo que le vio nacer y con el ganó los seis campeonatos anteriores de MotoGP.

Igualará a Rossi

Con este título, Marc Márquez igualará los nueve de Valentino Rossi. El leridano sabe desde hace tiempo que el Mundial lo tenía en su mano. Sus 11 victorias de domingo y las 14 al sprint habían dejado el título muy encarrilado. Además, el sábado de Misano se confirmaba que el título se queda en casa Márquez Alentà. Pecco Bagnaia ya no tiene opciones matemáticas.

Todas las miradas estarán puestas en Marc Márquez en Motegi. No le valdría con ser primero en la sprint y segundo el domingo si Álex es segundo el sábado y gana el domingo. Ahora mismo, la ventaja entre el primero y el segundo de la clasificación es de 182 puntos. Las cuentas son claras. Para que Marc sea campeón en Japón tiene que salir de allí con 185 de ventaja sobre su hermano. De lo contrario, la bola de partido se pasará a Indonesia el siguiente fin de semana.