Luto en el mundo del fútbol y de la comunicación en Rumanía. La influencer Malina Maria Guler, fotógrafa y reportera que trabajó para el Bihor Oradea rumano, ha muerto a los 27 años tras precipitarse desde un séptimo piso. Malina, que también había trabajado para el UTA Arad, tenía más de 40.000 seguidores en Instagram y Facebook. Precisamente, en las redes sociales había publicado un enigmático mensaje horas antes de su fallecimiento: «Tu zona de confort te matará».

A efectos oficiales se desconocen las causas de la caída al vacío de Malina Maria Guler, aunque obviamente la principal hipótesis que se baraja en estos momentos es el suicidio. Una Malina Maria Guler que hace unos meses publicaba un vídeo en el recogía los mejores momentos de su carrera como reportera y fotógrafa en el fútbol: «Cada día es un regalo que recibo con serenidad, y mis ojos son testigos de cada emoción que llevo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mălina Maria Guler (@malina__guler)

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Bihor Oradea, club en el que trabajó hace un tiempo: «El FC Bihor Oradea Club expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Malina Maria Guler. Malina formó parte del club durante la temporada 2023-2024, campaña en la que el FC Bihor Oradea ascendió a la Segunda División, contribuyendo con su profesionalismo y dedicación a capturar los momentos y emociones de esta trayectoria deportiva».

Las causas de su caída siguen siendo desconocidas y el respeto y la privacidad puede a la información en estos momentos. Más allá de hipótesis, el foco permanece en su triste y prematura pérdida. Malina Maria Guler representaba a una nueva generación de comunicadores: jóvenes, formados, creativos y comprometidos con contar el fútbol desde dentro. Su muerte deja un vacío difícil de llenar entre sus seres queridos y un recordatorio incómodo sobre la fragilidad que también existe fuera del césped. El fútbol rumano la despide con respeto, dolor y un silencio que aún busca respuestas.