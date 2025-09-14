La ‘vendetta’ de Marc Márquez: celebra su victoria en Misano emulando la de Messi

Marc Márquez tenía ganas de vendetta en Misano. Después de ver lo que había pasado el sábado, que los tifosi celebraron su caída, y de los pitos que le han brindado a lo largo del fin de semana, el líder de MotoGP salió con todo para teñir de rojo Ducati la casa de Valentino Rossi. Y cuando ganó lo celebró a lo Leo Messi en el Santiago Bernabéu en 2017.

Las ganas de venganza se le veían en la cara. Hoy salía con todo. Y lo dejó todo en la pista para imponerse a un Bezzecchi, que hizo un auténtico carrerón, la mejor de su carrera en MotoGP. Pero eso no fue suficiente para batir a un Marc Márquez que se dejó todo lo que tenía en la pista para resarcirse de lo que había pasado el sábado en la sprint race.

El leridano aprovechó un error de Bezzecchi para tomar la delantera y, a partir de ahí, ya no le dio opción al italiano. Una vez cruzó la línea de meta soltó toda la rabia contenida. Pero tenía una sorpresita guardada para el podio. En el antepodio se quitó las botas y justo antes de salir se quitó también el mono. Marc Márquez salió con su mono en la mano, se plantó en el centro del podio y se lo enseñó a todo el público de Misano.

LA VERDAD QUE HAS IDO SIN MONO TODA LA TEMPORADA 👑@marcmarquez93 y su BRUTAL celebración a lo Messi en Misano #SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FxqMpbFl6d — DAZN España (@DAZN_ES) September 14, 2025

Como hizo Leo Messi en el Bernabéu en 2017, Marc Márquez enseñó la parte trasera de su mono con su nombre diciendo «este soy yo, miren y callen». Una reivindicación por parte del piloto español contra aquellos que le han pitado durante el fin de semana y que se alegraron, y festejaron, su caída en la carrera al sprint cuando iba liderando.

«Siempre he dicho que, para mí, Messi ha sido un referente dentro y fuera de la pista. Ha estado en los momentos difíciles. Ha hecho callar con clase. Ha sido un señor dentro y fuera», dijo en DAZN al acabar la carrera.