Bezzecchi reina al sprint en Misano tras la caída de Márquez con Álex segundo

Marco Bezzecchi se ha impuesto en la carrera al sprint del GP de San Marino de MotoGP tras la caída de Marc Márquez. El piloto de Ducati se fue al suelo cuando iba líder y no puntúa en una sprint race por primera vez esta temporada. Álex Márquez no pudo con la Aprilia, que ganó saliendo desde la pole, y terminó segundo. Esto provoca que, pese a la caída, el 93 tenga bola de título dentro de dos semanas en Japón y que Pecco Bagnaia se quede matemáticamente fuera de la pelea por el título.

Gran salida de Marc Márquez que se puso segundo tras las primeras curvas. Primero superó a Fabio Quartararo por velocidad y después, en la dos se tiró por fuera para coger el interior en la tres y adelantar a Álex. Ya estaba segundo e iba a por Marco Bezzecchi. El líder de MotoGP tenía claro que no podía dejar al italiano tirar en las primeras vueltas porque iba muy fuerte y se le podía escapar.

Lo intentó durante toda la primera vuelta sin éxito, aunque se mantenía muy cerca de la Aprilia. Pero el leridano no podía seguir el ritmo de Bezzecchi, que se escapaba con el paso de las vueltas. En el cuarto paso por meta, Marco ya aventajaba a Marc en medio segundo. Mientras tanto, Álex se mantenía muy pegado al colín de la moto de su hermano. En cuarta posición rodaba un Quartararo que se iba al suelo en la vuelta cinco.

Pero Marc Márquez no se rindió y apretó en la siguiente vuelta para acercarse al piloto italiano. Eso le hizo cometer un error a Bezzecchi que le permitía ponerse a tiro de la Aprilia. Se lo cocinó durante varios giros hasta que consiguió meterle la moto y adelantarle en la vuelta seis. Marco intentó devolvérsela al instante, pero el español le cerró bien la puerta. A partir de ahí empezó a tirar para intentar escaparse, pero tiró demasiado y se fue al suelo en la curva 15 de esa misma vuelta.

Todo Misano lo celebraba. Los tifosi se levantaron de las gradas para festejar que el 93 no iba a subir a lo más alto del podio en su casa. Con Márquez fuera de combate, la victoria la tenía Bezzecchi en el saco. Álex intentó tirar, porque ser segundo no le valía para evitar la bola de partido en Japón. Pero la Aprilia iba muy fuerte y se acabó marchando. Por detrás, Di Giannantonio y Morbidelli peleaban por entrar en el podio, con Acosta y Aldeguer tras ellos, pero muy lejos.

La otra cara de la moneda la protagonizaba Pecco Bagnaia, que era decimotercero por detrás de Ogura a pesar de las caídas de Márquez y Quartararo. La verdadera batalla estaba por la quinta plaza. Aldeguer se acercó mucho a Acosta en las últimas dos vueltas y ambos batallaron por la quinta posición. Al final fue el Tiburón de Mazarrón el que se impuso en esa pelea entre murcianos para cruzar la meta quinto en la sprint de MotoGP.