Bezzecchi le arrebata la pole a Álex Márquez en Misano y Marc saldrá cuarto

Marco Bezzecchi le arrebató la pole a Álex Márquez en el GP de San Marino de MotoGP con un auténtico tiempazo (1:30.134). El pupilo de la VR46 Riders Academy saldrá desde la primera posición en su casa, después de imponerse por 88 milésimas al piloto de Gresini. Fabio Quartararo completa la primera línea después de echar a Marc Márquez de esa fila tras sacarse otro as de la manga con la Yamaha, y el de Cervera comenzará desde la cuarta posición.

Fabio Quartararo salía el primero a la Q2, en solitario. Venía con la confianza de haber marcado el mejor tiempo por delante de Fermín Aldeguer en la Q1. Pero rápidamente le acabó pasando Marc Márquez, que venía tirando del grupo con Álex a su estela, seguido de Pedro Acosta y Jorge Martín, que se sumaron al trenecito. Era la primera vez que Martinator se metía directamente en la Q2 desde su regreso.

En su segunda vuelta lanzada, Marc Márquez venía en casco rojo, pero Álex estaba mejorando bastante su tiempo por detrás. Las sensaciones no eran buenas para el líder de MotoGP y tuvo que cortar en el último sector para volver a boxes. Eso no desconcentró al piloto de Gresini Racing que batió en cuatro milésimas el mejor tiempo del momento, bajando hasta el 1:30.222. Era el mejor crono del fin de semana. Segundo se situaba Bezzecchi y tercero Pedro Acosta; mientras el 93 se quedaba en séptimo lugar.

En la segunda tanda parecía que los hermanos Márquez se cambiaron los papeles y era Álex el que tiraba de Marc. Pero fue solo en la vuelta de calentamiento, porque al pasar por meta el del Ducati Lenovo estaba por delante con Pedro Acosta tras él. En los primeros sectores venían los dos en rojo, pero en el tercero se le escapó un poco al ocho veces campeón del mundo que acabó cruzando en segunda posición. Por su parte, el Tiburón se fue al suelo en la curva 14 cuando venía haciendo un buen tiempo detrás de Márquez.

Pero Fabio Quartararo sorprendió con un tiempazo en los últimos minutos que le situaba segundo, por detrás de Álex Márquez, relegando a Marc a la tercera plaza. Aunque todavía quedaba por llegar la Aprilia del alumno aventajado de la Academy de Rossi, que competía en casa y estaba siendo muy rápido durante todo el fin de semana. Y así fue, Bezzecchi cuadró una buena vuelta y batió al 73 por 88 milésimas para salir desde la pole delante de su afición y Márquez pasaba a la cuarta posición.

No obstante, este resultado le valdría para tener bola de partido en Japón. Para que eso no pase, Álex debe meterle 34 puntos a su hermano en este Gran Premio, algo que no ha sucedido en todo el año. Es decir, si Marc Márquez no pierde 10 puntos con el de Gresini en la carrera al sprint tendrá bola de título en Motegi para ganar su noveno título mundial, el séptimo de MotoGP.

Su compañero de la Academy, Pecco Bagnaia, sigue sin encontrarse y arrancará desde la octava posición. La caída condenó a un Pedro Acosta que saldrá noveno, mientras que Jorge Martín lo hará undécimo. El vigente campeón de la categoría reina no pudo seguir la rueda de su compañero de equipo y fue el más lento de la Q2. Entre ellos estará Fermín Aldeguer, décimo.