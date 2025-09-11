Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2025 Este GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2025 se correrá en el Circuito de Misano - Marco Simoncelli Marc Márquez continúa siendo el líder absoluto del Mundial de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP 2025 hace su parada en el GP de San Marino después de que hace unos días los mejores pilotos del planeta nos hicieran vibrar en Barcelona. Álex Márquez se llevó la victoria en Montmeló y ahora espera mantener su gran estado de forma en el Circuito de Misano – Marco Simoncelli, pero sabe que no será nada fácil porque su hermano Marc, líder de la clasificación, irá con todo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra estos días en Emilia-Romaña.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de San Marino: todos los horarios por días

Viernes 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre comenzará todo en este GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2025. El Circuito de Misano – Marco Simoncelli será el escenario donde los mejores pilotos del mundo empezarán con las jornadas de entrenamientos y libres para familiarizarse con el trazado y poder darlo todo en los dos siguientes días.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 13 de septiembre

Será el sábado 13 de septiembre cuando llegue una de las jornadas más apasionantes en el GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2025. Se realizarán las sesiones de entrenamientos libres y posteriormente llegarán las clasificaciones y finalmente cerrará la jornada la carrera al sprint en el Circuito de Misano – Marco Simoncelli, donde se repartirán puntos para la clasificación del Mundial de MotoGP 2025.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de San Marino – 15:00 – 15:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 14 de septiembre

La guinda al pastel en este GP de San Marino llegará el domingo 14 de septiembre con las apasionantes carreras de las diferentes categorías. Marc Márquez ya vio cómo su hermano le rompía la racha de victorias, pero intentará volver a la senda del triunfo. La carrera de MotoGP comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 27 vueltas al Circuito de Misano – Marco Simoncelli.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de San Marino – 14:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de San Marino de MotoGP 2025 online en vivo gratis

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda durante el Mundial de MotoGP 2025. Esto se traduce en que todos los entrenamientos, prácticas, clasificaciones, la carrera al sprint y el GP de San Marino se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Este operador es de pago y hay que destacar que habrá que tener activa la suscripción para ver todo lo que suceda en el Circuito de Misano – Marco Simoncelli.

Además, todos aquellos amantes de este apasionante deporte, seguidores de Marc Márquez y demás pilotos españoles deben saber que podrán ver el GP de San Marino en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se puede acceder a su página web mediante un ordenador para ver todo lo que suceda en el Circuito de Misano – Marco Simoncelli en este frenético fin de semana del Mundial de MotoGP 2025.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en este fin de semana del GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2025. Iremos publicando las crónicas de las diferentes pruebas y también compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Circuito de Misano – Marco Simoncelli, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de San Marino

Aquellos seguidores de la velocidad y adrenalina que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online el GP de San Marino del Mundial de MotoGP 2025 deben saber que también podrá escuchar todo lo que ocurra el fin de semana por la radio. Emisoras como la Ser, RNE, Onda Cero, Radio Marca o Cope conectarán con el Circuito de Misano – Marco Simoncelli para contar todo lo que ocurra sobre el trazado.

Circuito del GP de San Marino de MotoGP

El Circuito de Misano – Marco Simoncelli, situado en la región de Emilia – Romaña, será el escenario donde se celebrará este GP de San Marino que corresponde a la decimosexta jornada del Mundial de MotoGP 2025. Se trata de uno de los trazados más icónicos del campeonato y hay que recordar que tiene un total de 16 curvas, siendo 10 de ellas de derecha y las 6 restantes de izquierda. Tiene un ancho de pista de 12 metros, la recta más larga es de medio kilómetro y tiene una longitud de 4,23 kilómetros. La vuelta rápida en carrera la consiguió Pecco Bagnaia en 2024 cuando firmó un tiempo de 1:30:877.