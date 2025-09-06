Marc Márquez: «Hoy sólo podía ganar si Álex fallaba»

Marc Márquez se impuso al sprint en Montmeló y ya van ocho victorias seguidas, 14 en total, los sábados y ahora mismo tendría bola de título en Misano. Sin embargo, a pesar de la victoria, el líder de MotoGP reconoció que «es la sprint que estoy más agridulce», porque sabía que «hoy sólo podía ganar si Álex fallaba», y falló. A cuatro vueltas del final, con un segundo y medio de ventaja respecto al segundo, el otro Márquez cometió un error y se fue al suelo, sirviendo así el liderato en bandeja a su hermano.

«Es la sprint que estoy más agridulce. No sé cómo decirlo o explicarlo, pero es verdad que hoy solo podía ganar si Álex fallaba porque era más rápido que todos. Estaba volando, ha volado esta mañana en el Qualifying Practice, ha volado en la sprint race y va con un flow impresionante encima de la moto. Y ya había me había rendido. Digo es que no puedo, si lo intento, me caigo yo. Y al final ha cometido él el error. Pero bueno, mañana tendrá otra oportunidad para sacarse esa espinita y luchar por otro podio», dijo sobre lo que sintió al ver la caída de su hermano.

Preguntado por qué es capaz de hacer lo imposible posible, en referencia a que si cede menos de dos puntos con Álex el domingo tendrá bola de título de MotoGP en Misano, Marc Márquez explicó que es «por no pensar en esas cosas, yo creo. Simplemente, intento mantener la misma concentración que siempre, intento mantener la misma intensidad, intento mejorar los errores que cometí al principio de temporada, que fueron caídas un poco innecesarias, la de Austin y la de Jerez. Pueden pasar, como ha pasado hoy a Alex, como pasó el año pasado aquí en la sprint a Pecco, porque vamos al límite, pero intento siempre sacar el máximo y veremos. Veremos si hay primera bola de partido en Misano, si no las siguientes. Si mantenemos la misma mentalidad es cuestión de tiempo de alcanzar nuestro objetivo, pero lo quiero hacer de la mejor manera que es siguiendo con el máximo nivel. Cómo se viven esos».

Respecto a cómo se viven esos segundos cuando se cae su hermano, contestó: «Pues en la siguiente vuelta casi me caigo yo. Es muy difícil. Cuando se cae uno delante dices pues mira, una posición que he ganado siempre que no se haya hecho daño, pero cuando se cae tu hermano, pues… hoy se lo merecía esa victoria, porque aparte él anímicamente ha mejorado mucho durante este fin de semana. Venía de una lesión de la mano, un poquito que es normal, nos pasa a todos, con dudas en sí mismo. Pero se está demostrando que sigue siendo el mismo que a principio de temporada. ¿Ha cometido ese error? Sí, pero es más fácil aprender a no caerse que a ir rápido, así que el nivel lo tiene».

Si mañana va a salir a conservar o va a ser puerta grande o enfermería, el de Cervera fue claro: «No, no, no, esa frase ya pasados los 30 fuera». Y en cuanto a si le gustaría una carrera de pasada y repasada con tu hermano como en su día, por ejemplo, como se vio en 2009 en Montmeló con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, Marc dijo que «no, porque perderíamos tiempo».

«Mi objetivo mañana y antes de la sprint se lo he dicho a Álex abiertamente. Digo intentaré salir bien detrás tuyo, engancharme las vueltas que necesite y que pueda para abrir hueco con los de atrás, como hice en Silverstone. La gente puede decir ahora no, porque es el hermano, no seque, en Silverstone estábamos en paralelo en el campeonato e hice la misma estrategia. A veces las carreras hay que ser listo y entrar en una pelea con el líder, si es más rápido que tú, en mitad de carrera no tiene sentido, sino que el sentido es intentar llegar a final de carrera lo mejor posible. Y si es estar a rueda de Álex y seguirlo, lo intentaré, pero será difícil», agregó.

Marc Márquez también se deshizo en elogios hacia Toni Bou, que ha ganado hoy su 38º título mundial. Preguntado por si lo sentaría en esa mesa con él, Nadal, Gasol y Alonso: «Bueno, si es por títulos nos pasa. No está en la misma mesa, está en otra más grande y más alta. Pero Toni, yo siempre digo lo mismo, me pones un listado de tres pilotos que has visto con más talento encima de una moto y en todas las categorías, da igual, Toni es uno de ellos. Le das un triciclo y te irá rápido, le das una moto de motocross y te irá rápido, así que tiene un talentazo y sobre todo humilde y buena persona».

«Veremos porque caen los dos neumáticos, cuando cae solo el trasero tengo la facilidad de gestionarlo bien e ir poco a poco adaptándome. Cuando caen los dos ya ahí se complica un poquito más. Pero yo he visto que a todo el mundo le han caído los dos neumáticos. Veremos mañana cómo, qué podemos hacer, pero de momento Álex es el más rápido, pero mañana él tiene que salir sin esa presión. Para él, yo creo que un podio mañana sería un gran objetivo, pero está listo lógicamente para ganar», afirmó sobre si tiene una oportunidad mañana con el neumático usado o Álex es imbatible.

Marc Márquez comentó que con las caídas en Jerez y Austin aprendió algo: «Fueron dos caídas donde aprendí un poquito, las dos fueron similares en el primer tercio de carrera, con un feeling similar en la moto y luego fuimos adaptando la puesta a punto para mejorar ese punto, ese primer tercio de carrera. Lo conseguimos, conseguimos un tren delantero más estable y bueno, poco a poco también el hecho de ir incrementando distancia en el campeonato te permite el lujo de gestionar diferente o con más tranquilidad las carreras».

Si estaría dispuesto a sacrificar la victoria y la coronación en Misano por una victoria de su hermano el domingo, Márquez señaló que «en la competición no se sacrifica nada. Lo voy a intentar, pero hay veces que no se puede. Por ejemplo, el año pasado aquí, porque ya me la veo, que puede pasar lo mismo y ya la gente empezará a hablar. El año pasado aquí hice toda la carrera a rueda de Pecco y las tres últimas vueltas, cuatro se me fue un segundo, un segundo punto dos porque no podía y mañana puede pasar lo mismo, pero intentaremos dar el 100%, poner las cosas difíciles a Álex, aunque lo espero a un gran nivel»