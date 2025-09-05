Marc Márquez: «¿Pecco? No voy a camuflar nada, está en un momento muy difícil»

Marc Márquez se mostró contento pese a terminar cuarto el primer día de entrenamientos en Montmeló, pero volvió a pasarle la pelota a su hermano Álex y asegura que es el favorito a la victoria. También habló del mal momento que atraviesa su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. «Está en un momento muy difícil, tanto mentalmente como a nivel de confianza, y esto hace que no está pilotando como él es capaz de pilotar», dijo.

El jueves comentó que el favorito en este GP de Cataluña de MotoGP era Pecco, pero ahora asegura que «no, yo dije que era Álex. O sea, ahí cuando hicimos la coña porque me decías que estaba poniendo presión a Álex. Evidentemente, se ha visto hoy el más rápido a nivel de ritmo era Álex. Pero por lo que es nosotros ni tan mal. Para ser Cataluña no ha ido del todo mal. Evidentemente, esperaba esto, esperaba estar incluso más lejos de los de los más rápidos. Pero hemos estado cerquita. No el más rápido, pero cerquita de los más rápidos y a un campeonato de 22 carreras se trata de eso, en las pistas que son favorables sacar los 37 puntos y en las pistas que no lo son tanto estar con ellos. Es lo que intentaremos durante todo el fin de semana».

Preguntado que qué sufre menos que antes en esta pista y en que sufre todavía, Marc Márquez respondió: «Bueno, evidentemente donde estoy sufriendo más es en las curvas rápidas de derechas, que siempre han sido un poquito. Mi punto débil donde estoy sufriendo menos es en el T2, que es también uno de los puntos que sufría, que son las curvas largas de derechas en esas estoy sufriendo menos. Pero las dos de entrada meta, la curva nueve, comparando la telemetría, es donde Álex está yendo más rápido que yo y donde está marcando la diferencia respecto a las otras Ducati».

Sobre si tendría algo en la chistera para sacarse el sábado en la qualy, explicó: «Bueno, hay que valorarlo todo. Hay que valorar como llegas a nivel de la carrera, a final de carrera, como estás llegando, si consigues llegar con él. Y luego también hay que valorar la situación que tenemos del campeonato. Y lo digo y lo sigo diciendo, aunque lleve siete carreras seguidas, me gustaría ganar la octava, sí, me gustaría seguir con la racha, sí, pero va a llegar un día, un circuito, un momento, que habrá alguien más rápido que nosotros. Y en ese día prefiero que sea mi hermano que otro. Entonces veremos, pero de momento estamos a viernes. Intentaremos dar el 100% mañana y sobre todo clasificar bien para hacer una buena sprint y una carrera del domingo».

Si le sorprende ver las KTM arriba, el líder de MotoGP señaló: «Pues se ha visto de los seis primeros hay creo que tres KTM, dos Hondas. La KTM a time attack está yendo muy bien, no solo Acosta, sino Binder y Bastianini. Pero bueno, es ese riesgo recompensa como siempre. Pero es ahí donde nosotros estamos sufriendo un pelín más en esta, en esta pista, porque el hecho de tener tan poco grip hace que nos cueste un poquito más sacar el potencial de la moto».

Respecto a si tiene la sensación de que aquí va a ser complicado meterle un hachazo a Álex: «Bueno, siempre intento ser honesto en los jueves, sobre todo. Cuando llego a un circuito que se me da bien, sea Alemania o por ejemplo en Hungría, dije creo que se me va a dar bien, intentaré luchar por la victoria. Aquí dije bueno, intentaré sin descartar nada de entrada, pero antes de empezar es uno de los circuitos que siempre me han costado un poquito más. Veremos. De momento Álex está siendo el más rápido, no estoy del todo lejos. A ver si mañana yo puedo dar un pasito a nivel de estilo de pilotaje, porque no solo es depende de la moto, sino yo también tengo que mejorar en algunos puntos, centrarme en esas curvas que pierdo un poquito más y a ver si también el equipo me puede dar una ayudita, y con este trabajo de equipo, sacar un poquito más».

Sobre las diferencias en cuanto a sensaciones respecto al test que hizo aquí en Barcelona hace nueve meses: «Pues yo aquí hace nueve meses y pico hice todo el test con la 25, no lo hice con la 24.5, entonces era una moto diferente que sufría más, pero recuerdo que la última salida la hice con la 24, que fue la única y me encontré cómodo, pero ahora tengo la moto mucho más por la mano».

Por último, habló de la situación de Pecco Bagnaia: «Tampoco voy a camuflar ni engañar. Está en un momento muy difícil, tanto mentalmente como a nivel de confianza, y esto hace que no está pilotando como él es capaz de pilotar. Entonces, cuando se baje este boom mediático, seguramente esto va a volver a calmarse y a partir de allí tiene que empezar a reconstruir otra vez su confianza, que evidentemente, pues estas últimas dos últimas carreras la ha perdido. Pero no es fácil para un piloto estar en una situación difícil, sin confianza y expuesto tanto mediáticamente y estar con la pregunta siempre machacando. Pero es dos veces campeón del mundo de MotoGP y tiene las capacidades y las cualidades para hacerlo».