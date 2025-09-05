El Tiburón Acosta muerde en Montmeló y avisa a Márquez, con Bagnaia penúltimo

Pedro Acosta se ha puesto el mono de Marc Márquez para empezar mandando en el GP de Cataluña de MotoGP (1:38.979). Ayer dijo que no se fiaba del leridano y no es para menos, porque no fue hasta el final del FP1 cuando el Tiburón de Mazarrón dio el bocado a la clasificación y le arrebató el primer puesto al líder del campeonato del mundo de MotoGP. Así, KTM y el murciano comienzan firmando el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres, con Pecco Bagnaia penúltimo.

Cuando todo apuntaba a que, de nuevo, volveríamos a ver a Marc Márquez empezando el GP siendo el más rápido, con Álex a su estela, llegó Pedro Acosta y cambió los planes a poco menos de dos minutos para el final de la sesión. Y en su siguiente vuelta logró bajar al 1:38. Eso sí, con un matiz, el tiempo lo hizo con neumático medio nuevo, mientras que los Márquez, que fueron primero y segundo durante casi toda la tanda, no lo montaron.

La mayoría de pilotos montaron ese neumático medio nuevo y eso les permitió a algunos dar un salto. Fue el caso de Maverick Viñales, que llegó a estar segundo y terminó cuarto en su regreso a la competición tras recuperarse de una fractura en su hombro. Justo por detrás del piloto de Roses, en quinta posición, terminó Álex Márquez. La sorpresa la protagonizó Johann Zarco con la Honda al situarse segundo justo al final de la sesión, en su último giro, arrebatándole ese puesto a Márquez.

Acosta se impuso por 95 milésimas al francés para poder llevarse el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres. Esta sesión siempre es más de puesta a punto y de toma de contacto con el asfalto, pero el Tiburón ya ha enseñado los dientes en Montmeló. Marc Márquez terminó tercero a 219 milésima del piloto de Mazarrón y a 124 de Zarco. La nota negativa la puso Pecco Bagnaia, que terminó en la posición número 23 (penúltimo), sólo por delante de Chantra.