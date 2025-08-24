Marc Márquez tras ganar en Hungría: «Tuve suerte en salvar la caída, fui paciente y acabé fluyendo»

Marc Márquez volvió a ganar, para acercarse al Mundial de MotoGP. Tras una nueva victoria, esta vez en Balaton Park, el líder del campeonato habló sobre la carrera, en la que estuvo a punto de irse al suelo en la segunda curva, teniendo que evitar a Bezzecchi, que le había adelantado. «En esa primera curva he soltado los frenos y me he ido largo porque no quería problemas. En la segunda esperaba que llevase más paso por curva y, por suerte, pude salvar la caída. Desde ahí, la carrera cambió. Fui paciente, pero luego empecé a atacar y tuve muy buen ritmo, iba fluyendo y estoy muy contento», señaló.

De esta forma, Márquez logró una nueva victoria en el campeonato del mundo de MotoGP. La décima en lo que va de curso y la séptima seguida. Además, Márquez suma 14 victorias en las carreras al sprint, habiendo ganado todas menos una. Fue segundo en Silverstone. Esa buena racha le ha permitido ganar siete dobletes consecutivos.

Márquez supo planificar a la perfección la carrera y esperar el momento propicio para superar al italiano Marco Bezzecchi, que le superó en la salida, y lograr una victoria que le destaca aún más en la clasificación provisional del mundial, mientras que el italiano perdió el segundo puesto ante el español Pedro Acosta.

El italiano Fabio di Giannantonio tuvo problemas con la potencia de su moto en la vuelta de formación de salida que obligó a los ingenieros de la fábrica de Borgo Panigale a trabajar a destajo para intentar solucionarlo, mientras en su taller se preparaba la segunda moto por si no se podían solucionar los problemas.

Di Giannantonio tuvo que entrar en su taller en la vuelta de calentamiento para cambiar de moto al percibir que la potencia no era la correcta, lo que le obligó a salir último desde la calle de talleres.

Si Fabio di Giannantonio tuvo problemas, en el caso de Fabio Quartararo y Enea Bastianini fueron las sanciones en la carrera al sprint las que condicionaron su rendimiento, en el caso del francés –una vuelta larga– por irse por los suelos en la curva uno de la salida de la carrera corta, y en el caso del italiano –dos vueltas largas– al tirar al también francés Johann Zarco, poco después.