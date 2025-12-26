Las mejores zapatillas de running de 2026: los modelos que arrasan para correr a diario, entrenar y competir

El año 2026 se presenta muy interesante para los aficionados al running, especialmente para los que están pensando en renovar sus zapatillas. El mercado llega cargado de novedades y modelos que apuestan por la tecnología más avanzada y la comodidad, algo muy valorado por corredores que entrenan a diario, preparan carreras populares o incluso compiten con cierta regularidad. Según análisis de algunos portales especializados, las mejores zapatillas de running de 2026 destacan por ofrecer equilibrio entre comodidad, respuesta y adaptabilidad, permitiendo que un mismo modelo pueda rendir bien en distintos escenarios sin obligar al corredor a tener múltiples pares para cada tipo de entrenamiento.

Uno de los modelos que más atención está generando esta temporada es la ASICS SonicBlast, una zapatilla pensada para quienes buscan sensaciones rápidas sin renunciar a la protección. Su combinación de espumas reactivas y una placa flexible consigue una pisada ágil y fluida, ideal tanto para entrenamientos de calidad como para competir en distancias cortas y medias. No se trata de una zapatilla extrema, pero sí de una opción muy equilibrada para corredores que quieren ir ligeros y notar impulso en cada zancada, algo que cada vez se valora más incluso en sesiones de entrenamiento habituales. Su precio es de 190 euros salvo que encuentes alguna oferta.

En el terreno del entrenamiento diario, la New Balance 1080 v15 sigue consolidándose como una de las grandes referencias. Este modelo mantiene su esencia cómoda y fiable, pero incorpora mejoras claras en amortiguación y durabilidad gracias a una nueva espuma más elástica y resistente. Es una zapatilla pensada para sumar kilómetros sin castigar las piernas, perfecta para rodajes tranquilos, tiradas largas e incluso para quienes afrontan su primera media maratón o maratón. Todavía no está a la venta en España, pero pronto serán lanzadas por unos 200 euros.

Adidas también tiene un papel destacado en 2026 con la Adizero Evo SL ATR, una versión más versátil de uno de sus modelos más rápidos. Esta zapatilla está pensada para corredores que entrenan en diferentes superficies y no quieren renunciar a la ligereza ni a la sensación de velocidad. Gracias a una suela con mayor agarre y un upper algo más reforzado, cumple con creces tanto en asfalto como en caminos compactos, y su precio es de 160 euros.

Nike, por su parte, apuesta fuerte por la estabilidad cómoda con la Structure Plus, un modelo que combina amortiguación generosa con una sensación de control muy natural. Lejos de las zapatillas de estabilidad rígidas de hace unos años, este modelo ofrece soporte sin resultar invasivo, lo que la hace especialmente interesante para corredores que acumulan muchos kilómetros semanales o que buscan protección extra en rodajes largos. Además, su perfil alto y su mediasuela reactiva permiten mantener ritmos alegres sin sensación de pesadez.

El corredor actual busca opciones que se adapten a su forma de entrenar y competir, y las marcas están respondiendo con modelos cada vez más polivalentes. De hecho, cada vez es más habitual que los corredores roten zapatillas. Las mejores zapatillas de running de 2026 confirman una tendencia clara, y es que correr cómodo y correr rápido ya no son conceptos opuestos. La tecnología actual permite disfrutar de zapatillas amortiguadas, ligeras y con buena respuesta, pensadas tanto para sumar kilómetros como para exprimir el cronómetro cuando toca.