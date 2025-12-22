Ni Adidas ni Nike: estas zapatillas de running se han convertido en las mejores del mercado según miles de corredores

Durante años, hablar de zapatillas de running ha sido sinónimo de Nike, Adidas o Asics. Sin embargo, algo ha cambiado y cada vez más corredores tienen claro que las mejores zapatillas del momento no llevan ninguno de esos dos logotipos. Y es que la marca que se ha ganado ese reconocimiento es Hoka, una firma que en poco tiempo ha pasado de ser una alternativa poco conocida a convertirse en una referencia absoluta dentro del sector.

El éxito de Hoka no es casualidad. La marca ha sabido conectar con lo que muchos corredores buscaban desde hace tiempo: comodidad real, buena amortiguación y una sensación de protección que se nota desde el primer kilómetro. Sus zapatillas destacan a simple vista por su suela voluminosa, pero lejos de ser solo una cuestión estética, ese diseño responde a su filosofía de reducir el impacto, cuidar las articulaciones y permitir correr más y mejor, especialmente en distancias largas o entrenamientos frecuentes.

Uno de los grandes puntos fuertes de Hoka es su amortiguación generosa, basada en espumas ligeras que absorben el impacto sin hacer que la zapatilla resulte pesada. A esto se suma su conocida geometría Meta-Rocker, que ayuda a que la pisada sea más fluida y natural, facilitando la transición del talón a la puntera. Muchos corredores coinciden en que esta combinación se traduce en menos fatiga y una sensación de mayor estabilidad, algo especialmente valorado por quienes entrenan varias veces por semana o acumulan muchos kilómetros.

El auge de Hoka en el running

Dentro de su catálogo hay modelos que se han convertido en auténticos superventas. La Hoka Bondi, por ejemplo, es una de las zapatillas más populares para rodar en asfalto gracias a su enorme comodidad y su enfoque claramente protector. La Hoka Clifton, por su parte, ofrece un equilibrio muy conseguido entre ligereza y amortiguación, lo que la convierte en una opción muy versátil tanto para entrenamientos diarios como para tiradas más largas. En el ámbito del trail, modelos como la Speedgoat han conquistado a los corredores de montaña por su agarre, estabilidad y resistencia en terrenos exigentes.

En cuanto a precios, las zapatillas Hoka se mueven en una franja media-alta, similar a la de las gamas técnicas de running de Nike o Adidas. La mayoría de sus modelos oscilan entre los 120 y los 160 euros, aunque existen opciones más específicas o de competición que pueden superar esa cifra. Aun así, muchos usuarios consideran que la inversión merece la pena, ya que destacan su durabilidad y el buen estado en el que se mantienen incluso tras muchos kilómetros de uso.

Un aspecto clave del crecimiento de Hoka es el boca a boca. No ha sido tanto la publicidad masiva como las recomendaciones entre corredores, entrenadores y profesionales de la salud deportiva lo que ha impulsado su popularidad. Cada vez es más común escuchar a podólogos, fisioterapeutas o corredores, tanto amateurs como profesionales, recomendar esta marca por su capacidad para reducir impactos y ayudar a prevenir molestias en rodillas, tobillos o espalda. Por ello, en los últimos años Hoka ha crecido de manera notable en ventas y presencia en tiendas especializadas, ganando terreno a marcas históricas del sector.