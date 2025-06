Ni las más caras de Nike: estas zapatillas de running están triunfando entre corredores expertos

En el mercado del running, todos sabemos que las marcas clásicas como Nike, Adidas o Asics suelen llevarse la mayor parte del protagonismo. Pero últimamente, hay un nombre que está sonando fuerte entre los corredores más exigentes: Hoka. Y no hablamos solo de aficionados o principiantes, sino de corredores expertos que llevan años probando zapatillas y que ahora están apostando por un modelo muy concreto, las Hoka Clifton 10.

Lo curioso de todo esto es que no son las más caras del mercado, ni las más conocidas fuera del circuito habitual del running, pero quienes las prueban no quieren volver atrás. ¿Qué tienen estas zapatillas para estar dando tanto de qué hablar? Pues, según quienes las han usado, una combinación muy difícil de encontrar: ligereza, amortiguación y comodidad para tiradas largas. En otras palabras, son de esas zapatillas que hacen que correr parezca más fácil.

Zapatillas Hoka Clifton 10 baratas

Las Hoka Clifton 10 son la décima versión de un modelo que ya tenía buena fama. Pero en esta edición, Hoka ha subido el nivel. Vienen con más espuma en la suela, lo que se traduce en una pisada más suave. Y aunque tienen una suela bastante generosa como casi todas las zapatillas de esta marca, siguen siendo sorprendentemente ligeras. Pesan apenas 266 gramos (para hombre), lo que para unas zapatillas tan amortiguadas es un logro.

Otro punto fuerte que destacan muchos corredores es lo bien que se ajustan al pie. El upper (la parte superior) está hecho de una malla técnica que se adapta sin apretar ni rozar, ideal para quienes hacen muchos kilómetros y no quieren acabar con ampollas o rozaduras. Y la zona del talón tiene un diseño especial que protege el tendón de Aquiles, lo que es un alivio para quienes arrastran molestias ahí después de entrenamientos duros.

La suela, por su parte, ofrece buen agarre en asfalto, que es donde más brillan estas zapatillas. No son para trail ni terrenos técnicos, pero en ciudad o carretera se comportan de maravilla. Además, son bastante duraderas, así que no tendrás que cambiarlas cada pocos meses. Una cosa que también ha llamado la atención es que, a pesar de sus prestaciones, no tienen un precio tan alto. Mientras algunos modelos de Nike o Adidas se van por encima de los 200 €, las Hoka Clifton 10 se pueden encontrar fácilmente por unos 160 euros en tiendas como Sprinter o en la propia página web de la firma.

Perfectas tanto para entrenamientos diarios como para carreras largas, muchos corredores las están usando incluso para preparar maratones completos. Su equilibrio entre comodidad y respuesta las convierte en una apuesta segura para tiradas largas sin dejarte los pies ni las rodillas por el camino. Las Hoka Clifton 10 no serán las más famosas, ni las que llevan los influencers más conocidos, pero están conquistando a quienes de verdad saben de esto, los que salen a correr cada semana y valoran más el rendimiento que el logotipo. Por cierto, Hoka ha emergido en los últimos tiempos como una de las marcas favoritas por los runners de todo el mundo.