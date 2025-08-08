Mazón reabre el viaducto de Cheste: la penúltima carretera en obras de las 18 que asoló la DANA

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha reabierto este viernes la carretera número 17 de las 18 que resultaron asoladas por la DANA de este 29 de octubre. Se trata, en este caso de la reapertura del viaducto sobre CV-50, en término municipal de Cheste, restablecida en su totalidad tras una inversión de 8,7 millones de euros. En conjunto, el Gobierno valenciano ha invertido 75 millones de euros en la recuperación de las carreteras.

Este 16 de junio, el Ejecutivo valenciano culminaba en solitario y en menos de ocho meses los 50 kilómetros de vías que conforman toda la red de Metrovalencia. Menos de dos meses después, este 8 de agosto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, asisten a la reapertura de la vís número 17 de las 18 que quedaron destrozadas por la DANA. De facto, otro gesto que evidencia la prioridad que está constituyendo para la Generalitat Valenciana la reconstrucción tras la riada.

La apertura del puente, que conecta el municipio de Cheste con la autovía A-3 supone una importante mejora en la conetividad y en los accesos a una localidad que ve exponencialmente multiplicada su población con la celebración del Gran Premio de motociclismo, que este año se celebra del 14 al 16 de noviembre.

La reconstrucción del viaducto se ha ejecutado en tres fases. La primera, con la instalación de un pontón militar por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en colaboración con la Generalitat Valenciana. Con ello, se pudo restablecer el transporte en autobús. La segunda fase fue la de un paso provisional, en que el Consell invirtió 1,3 millones de euros.

En la tercera fase se ha recuperado el viaducto original con una viga de 36 metros y 190 toneladas de hormigón armado traído de Sevilla y que supone un hito en la historia de la obra civil valenciana. Con ello, queda totalmente recuperada la funcionalidad y seguridad de la vía. También, se ha incrementado la capacidad hidráulica del puente para una mayor seguridad en prevención de futuras avenidas.

Carlos Mazón ha destacado, además, este viernes, en la reapertura de la carretera, la colaboración entre las distintas Administraciones para llevar adelante proyectos como el de esta CV-50: «Cuando el ruido de los políticos deja paso a la coordinación, al diálogo y a la lealtad institucional y al trabajo, las cosas funcionan», ha defendido el presidente del Gobierno valenciano al respecto.