Rafa Yuste, el agente doble del traspaso de Íñigo Martinez al Al-Nassr

Rafa Yuste, actual vicepresidente deportivo del Barcelona y persona de la máxima confianza de Joan Laporta, se ha disfrazado de agente doblete para ser una figura clave en la marcha de Iñigo Martínez como agente libre al Al Nassr. Un favor y una condena para el club culé. Un favor en lo económico y una condena en lo deportivo, sobre todo para Hansi Flick.

Iñigo Martínez será en las próximas horas jugador del Al Nassr. Falta el comunicado oficial del Barça, pero en la web de la Liga su dorsal ya lo tiene Pau Cubarsí. Se marcha como agente libre y liberará masa salarial en el club. Hasta 14 millones de euros, aunque la entidad solamente podrá utilizar el 60% al no estar todavía en la regla 1:1.

Un fichaje de Iñigo Martínez que ha pillado por sorpresa a todos y que deja a Hansi Flick sin su mejor defensa de la temporada pasada. No estará contento el entrenador alemán. Pero en lo económico le hace un favor al Barça, que estaba como loco por rebajar masa salarial. No lo ha podido hacer con Ter Stegen y tampoco con alguno de los otros defensas que sí estaban en la rampa de salida como Araujo o Christensen.

Y en esta operación ha sido clave la figura de Rafa Yuste, que ha trabajado casi como agente doble. Y es que las cosas que pasan en el Barcelona no ocurren en otro club. Resulta que el actual vicepresidente de la entidad catalana será en los próximos días, según apuntan diversas fuentes, el nuevo CEO del Al Nassr.

Y resulta curioso como Iñigo Martínez, casualmente, se ha ido traspasado al mismo club donde Rafa Yuste será una pieza muy importante. Un vicepresidente culé que se tuvo que volver de la gira asiática antes de tiempo. Podría haber sido para terminar de cerrar esta operación.

Un favor de Yuste a Laporta, aunque en lo deportivo sea una gran pérdida, de dos amigos desde la infancia. El Barcelona necesitaba como el comer quitarse de encima un buen salario y lo ha logrado con Iñigo. Al central vasco le doblan el sueldo en Arabia Saudí y se marcha gratis.