La mano derecha de Laporta acusa al Athletic de hacer «presión sentimental» sobre Nico Williams

Sigue la guerra abierta entre el Barcelona y el Athletic por el ‘caso Nico Williams’. En esta ocasión ha sido Rafael Yuste, uno de los hombres de confianza de Joan Laporta, quien ha acusado este lunes al club bilbaíno de hacer «presión sentimental» sobre el jugador que pretende fichar este verano la entidad azulgrana.

«Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental», ha indicado Yuste después de la Asamblea General de la RFEF que se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Asimismo, vicepresidente deportivo culé ha afirmado que toda esta triste situación «no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao».

«Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que cualquier jugador en España o en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va y si no, se queda», ha señalado Yuste , quien ha mostrado su tristeza porque «de un tiempo a otro» los directivos del Athletic «no están muy convencidos, contentos con el Barcelona, cosa que yo no entiendo porque las relaciones con el Bilbao siempre han sido exquisitas».

Por otro lado, sobre qué opinión le merece la reciente reunión del Athletic con Tebas buscando fiscalizar las cuentas del Barça, Yuste ha invitado a reflexionar al mandatario del conjunto vasco Jon Uriarte: «La verdad, gustar o no, no me ha gustado porque hay cosas que son internas de los clubes y que tienen que quedar siempre en los clubes, por eso hay cosas que yo no acabo de entender, pero en fin, espero y deseo que un acto de reflexión por parte del presidente».

Por último, Yuste ha querido alzar la voz para que «la situación se normalice en bien y beneficio de los socios que nos gusta ver fútbol y que durante muchísimos años, tanto Barcelona como Bilbao han sido dos aficiones ejemplares, entonces pues esto sí que me molesta».