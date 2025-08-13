Cinco plantas solares de Endesa en Extremadura se convierten en las primeras en Europa en lograr la prestigiosa certificación Envision

Ecología y protección del medio ambiente, calidad de la vida y liderazgo en la colaboración y desarrollo de la comunidad local. Estas son las principales características que han llevado a las plantas solares de Endesa del clúster Brovales en Extremadura a obtener el certificado Envision, convirtiéndose en las primeras instalaciones renovables de Europa en recibir este reconocimiento internacional.

El certificado Envision, diseñado por la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard (Programa Zofnass para el Desarrollo Sostenible) y el Instituto para la Infraestructura Sostenible “ISI” (organización de investigación y educación sin fines de lucro), es uno de los sistemas más importantes de calificación y guía orientativa que valora la sostenibilidad de un proyecto.

Se trata de un instrumento de valoración independiente que mide el desempeño individual de un proyecto y la contribución a la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo en las comunidades. El sistema analiza el ciclo de vida de un proyecto, desde su fase de planificación, hasta su construcción y puesta en servicio.

En este sentido el clúster Brovales de Endesa ha obtenido la certificación Plata convirtiéndose en la primera planta renovable de Europa en lograr esta prestigiosa certificación gracias a todas las medidas implementadas en las cinco instalaciones fotovoltaicas que lo forman. Se trata de las plantas solares de Apicio, Beturia, Ardila, Cincinato y Nertóbriga, ubicadas en el Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz y operativas desde 2022.

El sistema Envision ha dado su máxima valoración al trabajo realizado por la filial renovable de Endesa, Enel Green Power España, que desde la fase inicial del proyecto puso en marcha medidas para la protección del medio ambiente, con especial atención a la conservación de hábitats naturales reduciendo el impacto en flora y fauna. Para ello estas plantas han contado con planes de monitorización especiales para garantizar la eficacia de estas medidas.

El sistema Envision también ha valorado el impacto positivo sobre la comunidad local gracias a la promoción de cursos de formación para favorecer el empleo en el sector renovable en la zona donde se han desarrollado estos proyectos. Además, estas instalaciones se proyectaron pensando en la colaboración con el sector primario, permitiendo que pastores y agricultores pudieran desarrollar su actividad entre paneles solares, una de las actuaciones mejor calificadas en la certificación.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la conservación del patrimonio, gracias a la protección que se ha llevado a cabo de restos arqueológicos encontrados en la zona y que han sido protegidos y llevados al museo arqueológico de Badajoz.

Por último, esta certificación ha señalado como elemento diferenciador la escucha activa de la comunidad local en fases muy tempranas del proyecto, involucrando en un proceso participativo a todos los actores de la zona donde se han desarrollado estas instalaciones con el objetivo de conseguir su mejor integración con el entorno local.