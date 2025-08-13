Destapan el peligroso edificio donde viven la madre y hermana de Michu: «Tiroteos»

La muerte de María, popularmente conocida como Michu, ha situado a la familia de José Ortega Cano en el centro de la noticia. Como todo el mundo sabe, la fallecida mantenía una tormentosa relación con José Fernando, padre de su hija Rocío. Los jóvenes protagonizaron un romance cargado de momentos de tensión, aunque en los últimos tiempos consiguieron llegar a un acuerdo y estaban muy unidos. Esa es la razón por la que José Fernando está atravesando un momento muy delicado. Cuenta con el apoyo de su hermana Gloria, quien le ha plantado cara a la madre y a la hermana de Michu: Inmaculada y Tamara. Estas han dado varias entrevistas hablando mal de los Ortega y poniendo en duda las verdaderas intenciones del clan. El problema es que, dentro de la pequeña pantalla, siempre existen dos versiones.

Tamara e Inmaculada han intentado hacerse un hueco en televisión. Inma se siente muy orgullosa de su hija y le ha animado a participar en la próxima edición de Supervivientes, pero ¿es consciente del precio que tiene que pagar para poder saltar desde el helicóptero? Cada vez son más los que quieren hablar de ellas y recientemente ha salido a la luz donde están viviendo. Un reportaje del programa Fiesta ha desvelado que pernoctan en un edificio donde «ha habido varios tiroteos». Una periodista de este espacio televisivo ha conseguido entrar en una vivienda del mencionado bloque y se ha quedado muy sorprendida con lo que ha descubierto.

«Me dio un escalofrío cuando entré en esa vivienda. Tendría unos treinta y cinco metros cuadrados, cables pelados, empaques entre enchufes, bombonas a la vista que, si enciendes algún mechero podría haber cualquier desgracia… Son viviendas bastante poco seguras, pero, no quedándonos con eso, nada más entrar al portal son unos boquetes que me llaman bastante la atención», explica la testigo de Fiesta. Debemos tener en cuenta que Tamara y su madre quieren quedarse con la custodia de Michu y, ahora que todo el mundo sabe dónde están viviendo, cada vez hay más gente que no entiende esta decisión.

En Fiesta han llegado hasta el final del asunto. «Le pregunto a uno de los vecinos que me estaba ayudando en la investigación que a qué se debían esos boquetes y me hablan de tiroteos. Y no de uno, sino que en esta zona en el que hay dos edificios, uno enfrente de otro, ha habido, en varias ocasiones, varios tiroteos», explica la reportera que se ha encargado de todo.

¿Cómo ha reaccionado Gloria Camila?

Gloria Camila, colaboradora de Fiesta, no ocultó su asombro al conocer los detalles sobre el barrio en el que residen Tamara e Inma, una realidad que quedó expuesta en directo durante la emisión de Fiesta. Ha reaccionado de forma tajante, visiblemente impactada al ver las imágenes captadas por el equipo del programa, que mostraban el estado exterior del edificio y un dato que llamó especialmente su atención: en la zona se han registrado tiroteos.

La conversación surgió cuando el equipo del programa se cruzó con Tamara a las puertas del inmueble y le preguntó por el estado del edificio. Lejos de entrar en polémicas, ella restó importancia a la cuestión, asegurando que «lo que importa es por dentro», en referencia a la vida que llevan en el hogar. Sin embargo, cuando se le planteó que las cámaras habían accedido al interior de uno de los pisos y grabado su estado, evitó dar explicaciones directas y desvió la conversación.

Tamara, señalada por todos

Tal y como hemos adelantado, la situación es mucho más compleja de lo que parece. Además de las condiciones del barrio, Telecinco ha descubierto cómo transcurre una jornada habitual para Tamara en Arcos de la Frontera, ciudad donde está asentada. Los reporteros de Fiesta siguieron sus pasos durante varias horas y constataron que su actividad diaria parece bastante limitada en el ámbito doméstico. Según personas cercanas, «ni cocina, ni limpia ni hace nada en el hogar» y ese día en particular no se la vio realizando tareas relacionadas con el cuidado de la vivienda. Salió de casa entre las cuatro y las cinco de la tarde para tirar la basura, un gesto que marcó el inicio de sus movimientos en el exterior.

A partir de ese momento, Tamara se puso al volante de su coche y circuló por el municipio a una velocidad que llamó la atención de los periodistas, hasta que se detuvo para comprar un sándwich y un refresco. Posteriormente, se sentó en un banco a consumirlos y, durante ese tiempo, solo un vecino se acercó para saludarla.

Todo lo que hemos contado, unido a la preocupación por la seguridad del barrio, conforman una imagen que explica por qué las palabras de Gloria Camila resonaron con tanta fuerza, abriendo un debate sobre la estabilidad y el entorno en el que vive la familia. Como venos, Tamara está pagando un precio muy alto por ser famosa. Fuentes cercanas a ella aseguran que era su sueño, pero ¿le merece la pena el resultado?