Mario Picazo tiene malas noticias, pero pone fecha de fin a la ola de calor en España: «Parece que…»

Las malas noticias llegan de la mano de un Mario Picazo que pone fecha final a la ola de calor en España, con algunas novedades que pueden cambiar por completo este verano. Lo que parece que tenemos por delante son una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos hagan reaccionar en estos días en los que las temperaturas van cobrando protagonismo. Estamos inmersos en plena ola de calor, de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor.

Este experto en el tiempo pone fecha de fin a la ola de calor en España, parece que tenemos que empezar a tener algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Vamos a ver llegar un esperado alivio térmico, aunque puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estos días. Es momento de poner en consideración determinados elementos que pueden acabar siendo claves en estos días que hasta la fecha no teníamos en consideración. Es hora de ver qué nos dice este Mario Picazo que puede arrojar algo de luz en esta terrible ola de calor.

Llegan malas noticias de la mano de Mario Picazo

Mario Picazo parece que tiene malas noticias en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es importante tener en consideración un cambio de ciclo que parece que puede acabar llegando de forma totalmente inesperada y que, sin duda alguna, tendremos que empezar a tener en consideración determinadas situaciones que pueden ser claves.

Es hora de saber qué nos está esperando en unos días en los que quizás deberemos empezar a poner en marcha determinadas situaciones que se verán afectadas por esta ola de calor. Lo que parece imposible, es una realidad, España se convierte en un horno con temperaturas por encima de lo que sería habitual en estos próximos días.

Estamos pendientes de una situación del todo inesperada que puede llegar en un fin de semana en el que las temperaturas parece que no nos van a dar ninguna alegría, sino más bien todo lo contrario. La previsión del tiempo de Mario Picazo, pone totalmente los pelos de punta.

Pone fecha al fin de la ola de calor

Los expertos de El Tiempo son los que empiezan a poner una serie de novedades que llegarán de forma que tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días. Mario Picazo ya advierte que hasta la semana que viene tendremos que estar pendientes de esta ola de calor que lleva semanas siendo una amenaza.

Tal y como explican en este canal: «La ola de calor sigue dejando temperaturas extremas y promete alargarse hasta el próximo lunes 18. El pasado lunes se superaron los 43-44ºC en puntos de Badajoz, Sevilla, Teruel y Huelva. En El Granado (Huelva) alcanzaron los 44.4ºC. Este martes será peor y tenemos activos avisos rojos por calor. Están activos en el interior de Guipúzcoa y de Bizkaia por más de 40ºC. En el litoral de Huelva por más de 42ºC y por más de 44ºC en la campiña sevillana y cordobesa. El miércoles habrá un descenso térmico casi generalizado. A pesar de este breve «alivio térmico» las temperaturas seguirán muy elevadas y volverán a subir a partir del jueves. Según la última actualización, la ola de calor se prolongará hasta el próximo lunes 18».

Siguiendo con la misma previsión: «El miércoles se espera que el acercamiento de una vaguada atlántica traiga un descenso térmico casi generalizado. Será más notable en zonas del norte como en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, este de Castilla y León, La Rioja y norte de Navarra. Las mínimas seguirán dejando valores muy altos durante toda la semana, ya que en el caso de las temperaturas nocturnas no se esperan descensos significativos como en las máximas. Seguirán sin bajar de los 23-25ºC en gran parte de Extremadura, Madrid, casi toda Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, C. Valenciana, costa de Cataluña, en el valle del Ebro y en las islas. De forma más puntual tampoco bajarán de los 20ºC en puntos de la meseta norte y del Cantábrico oriental».

Este jueves volveremos a ver como suben las temperaturas: «La incertidumbre aumenta de cara al jueves, pero según la última actualización las temperaturas volverían a subir tras el respiro térmico del miércoles, sobre todo por el norte y extendiéndose a más zonas el fin de semana. Así, los requisitos de ola de calor se mantendrán durante toda esta semana. Las temperaturas serán anormalmente altas, entre 8-12ºC por encima de la media en gran parte del interior peninsular. A partir del próximo lunes 18 de agosto, se espera que las temperaturas comiencen a bajar, sin embargo, aún seguirán siendo muy elevadas para la fecha.Este nuevo repunte térmico que se daría a partir del jueves, estaría favorecido por la presencia de embolsamiento de aire frío en altura al oeste de la península, que impulsaría de nuevo la llegada de aire cálido desde el sur».