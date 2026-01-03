Giro de 180º en la declaración de la Renta: el cambio que llega en 2026 ya está confirmado

Ahora que ya estamos en el 2026, seguro que muchos ya piensan en la próxima campaña de la declaración de la Renta y es que este año llegará con un calendario distinto al habitual que la Agencia Tributaria ya ha confirmado oficialmente, por lo que conviene saberlo bien y es que este año, la campaña del IRPF arrancará más tarde de lo previsto. El motivo está directamente relacionado con la posición de la Semana Santa en el calendario, que obliga a modificar los plazos y a desplazar el inicio de la presentación por internet.

Como muchos contribuyentes ya saben, cada año la campaña comienza con Renta Web, el sistema que utilizan millones de contribuyentes para revisar sus datos fiscales y remitir la declaración desde casa. Sin embargo, en 2026 no podrá activarse en las fechas tradicionales porque coinciden con Jueves Santo y Viernes Santo. Ante ese solapamiento, la Agencia Tributaria ha tenido que ajustar todo el calendario para evitar que el arranque oficial coincida con festivos nacionales. Ese retraso en el primer trámite obligará a trabajar con un periodo más corto que en ejercicios anteriores. La campaña pierde seis días respecto al año pasado y obliga a reorganizar citas, plazos y servicios. Aun así, el esquema del resto de la campaña se mantiene, con atención telefónica y presencial en fechas muy similares a las de ejercicios recientes.

Giro de 180º en la declaración de la Renta: el cambio que llega en 2026

El cambio principal está ya confirmado. La campaña del IRPF para presentar la declaración de la Renta por internet comenzará el miércoles 8 de abril de 2026, seis días más tarde de lo habitual. No es un retraso arbitrario. La explicación está en el calendario ya que el Jueves Santo cae el 2 de abril y Viernes Santo el 3 de abril, que son precisamente los días en los que suele abrirse Renta Web cada año. De este modo, y debido a la Semana Santa, este año vamos a tener que esperar un poco y una vez arranque la campaña, no perder el tiempo.

El portal de la Agencia Tributaria será accesible desde ese día para todos los contribuyentes que quieran empezar cuanto antes. Como es habitual, la presentación telemática se podrá realizar cualquier día del mes y a cualquier hora. Pese a la reducción de días disponibles, el organismo insiste en que la vía online seguirá siendo la más amplia y flexible. Con este ajuste, la campaña de 2026 arranca oficialmente en la segunda semana de abril. Todo el paquete de trámites posteriores se acomoda a ese desplazamiento de fechas, aunque la secuencia general no cambia respecto a otros años.

Fechas clave de la Renta de 2026: teléfono y cita previa

El calendario publicado por la Agencia Tributaria mantiene prácticamente intacta la estructura de la campaña. El servicio de confección de declaraciones por teléfono, conocido como Le llamamos, comenzará el 6 de mayo. Los contribuyentes podrán pedir cita para este trámite desde el 29 de abril, una ventana que suele concentrar gran parte de las solicitudes porque este programa se ha convertido en una alternativa muy utilizada por quienes prefieren evitar desplazamientos pero todavía necesitan de ayuda para hacer su declaración.

Hacienda ha reforzado este sistema en los últimos años para absorber el volumen de contribuyentes que antes acudían a las oficinas. El objetivo es agilizar las declaraciones más sencillas sin saturar la atención presencial. Con la campaña de 2026, el organismo mantiene esa apuesta y conserva prácticamente los mismos plazos.

La atención presencial se adelanta un día y abre el 1 de junio

En cuanto a la atención en oficinas, la campaña de 2026 incorpora un pequeño cambio respecto al año anterior. La atención presencial comenzará el 1 de junio, un día antes que en la última campaña. Como es habitual, la cita previa será obligatoria y podrá solicitarse desde el 29 de mayo.

La parte presencial suele concentrar a quienes tienen declaraciones con mayor complejidad, necesitan revisar datos específicos o prefieren la asistencia tradicional. El adelanto de un día no modifica sustancialmente la operativa pero sí ajusta el margen disponible al recorte de días en abril.

Último día para domiciliar la declaración a ingresar

La Agencia Tributaria también mantiene sin cambios la fecha límite para presentar la declaración cuando el resultado es a ingresar y el contribuyente quiere domiciliar el pago. Ese plazo terminará el 25 de junio de 2026. Quienes presenten después de esa fecha deberán optar por otras modalidades de pago, siempre dentro del cierre general de campaña.

Con este marco, el calendario de la Renta de 2026 queda fijado con un inicio más tardío que obliga a reorganizar la campaña en su tramo inicial y a concentrar parte del trabajo en la segunda quincena de abril. La Agencia Tributaria ya ha publicado todas las fechas en su calendario del contribuyente para que los declarantes planifiquen con antelación y eviten problemas al preparar la declaración del ejercicio 2025.