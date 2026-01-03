Trump anunció esta semana su ofensiva contra Maduro: «Atacamos todos los barcos y ahora atacaremos la zona»

La ofensiva de Estados Unidos contra la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela entró en una nueva fase hace escasas fechas, en vísperas de la nochevieja, cuando Donald Trump ordenó dar un paso adelante y pasar de bombardear las embarcaciones utilizadas por los carteles de la droga a atacar objetivos sobre el territorio de Venezuela. «Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona», afirmó Trump. «Es la zona de implementación», ha remarcado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya avisó de que estaba preparado para ordenar ataques sobre objetivos en territorio venezolano.

El presidente Nicolás Maduro, en una entrevista que fue emitida jueves, se quejó de que Washington busca forzar un cambio de gobierno en Venezuela para obtener acceso a sus vastas reservas de petróleo. Estas declaraciones se enmarcan en la campaña de presión estadounidense que comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto, operación que se ha prolongado durante meses.

El presidente de EEUU reveló que «muy recientemente» había hablado telefónicamente con Nicolás Maduro, pero los resultados de esos contactos no agradaron a la Casa Blanca. Maduro se resiste a dejar el poder, que en último término es lo que parece perseguir Trump para acabar con la narcodictadura venezolana. El resultado: la ofensiva llevada a cabo este 3 de enero sobre Venezuela.