Detenido en Palma por amenazar con un cuchillo y un puño americano al padre de los hijos de su ex pareja en el interior de un autobús público. Agentes de la Policía Nacional en Palma han arrestado a un hombre de origen español, por ser el presunto autor de un delito de malos tratos, otro de amenazas graves y otro de daños.

El pasado domingo, durante primera hora de la tarde, el 091 recibió varias llamadas exponiendo que había un hombre que esgrimía un cuchillo y portaba un puño americano amenazando al padre de los hijos de su expareja. Rápidamente, se personó en el lugar una patrulla de la Policía Nacional pero no se encontró al hombre en la zona.

Horas más tarde, diversos testigos volvieron a llamar para alertar de que estaba ocurriendo lo mismo. Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Nacional vieron como una había una turba de gente rodeando un autobús.

En este, se encontraba el agresor, ya que se había refugiado en el interior del vehículo porque allegados de la víctima trataron de retenerle. Ante todos estos hechos, se detuvo al hombre por ser el presunto autor de un delito de amenazas graves.

El detenido fue trasladado, antes de a dependencias policiales, a un centro hospitalario, ya que presentaba cortes en los brazos. Diversos ocupantes del autobús explicaron que fue porque el propio agresor empezó a romper cristales cuando el vehículo no emprendía la marcha.

Varios de estos testigos tuvieron que retenerle hasta la llegada de los agentes. Por eso, también se le acusa de un delito de daños.

Tras la detención, la ex pareja afirmó que a ella también le había amenazado e insultado ese mismo día. Los vecinos corroboraron dicha reivindicación.

Por ello, también se le imputó por parte de la UFAM un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Una vez en el centro hospitalario, el detenido tuvo una actitud hostil y amenazante llegando a decir a los agentes que le custodiaban que cuando saliera iba a volver a acometer contra su expareja y el padre de los hijos de esta última.