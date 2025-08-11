Cada día llaman 13 mujeres al IBDona para pedir ayuda por violencia machista

El servicio de atención a las víctimas de violencia machista de Baleares ha recibido más de 2.000 llamadas en el primer semestre de este año 2025, lo que significa que el servicio recibe una media de trece llamadas pidiendo ayuda cada día.

El Institut Balear de la Dona (IbDona) ha reforzado el Servicio 24 Horas de atención a las víctimas de la violencia machista con tres técnicas más –una en Mallorca, otra en Menorca y otra en Ibiza y Formentera– entre los meses de junio y septiembre, ante el repunte de casos registrado en verano.

Según ha detallado en declaraciones a los medios la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, el servicio, que atiende a mujeres en situación de violencia de género o riesgo durante todo el año, pasó en 2024 de 10 a 16 técnicas y ahora suma este refuerzo estival.

«Garantizar la seguridad de estas mujeres es primordial y, si ya hay evidencias de un repunte, lo que debemos dar como Govern son soluciones», ha indicado. Fernández ha remarcado que el Servicio 24 Horas permite atender a las mujeres «en cualquier momento durante el día, los 365 días del año».

Datos del servicio

La directora del IbDona, Cati Salom, ha precisado que en el primer semestre de 2025 el Servicio 24 Horas ha recibido 2.007 llamadas relacionadas con casos de violencia, siendo junio el mes en el que más se han producido (428).

De la cantidad total, 1.805 (el 90%) han tenido que ver con la violencia de género, 121 (el 6%) con violencia sexual y 81 (el 4%) con otras violencias machistas. Destacan las llamadas que realizan las mujeres entre 21 y 50 años (884, el 44 por ciento del total).

Además, se han realizado 227 acompañamientos, la mayoría jurídicos, para asistir a las mujeres en trámites judiciales, ratificación de denuncias o visitas a la Oficina de Atención a la Mujer, especialmente en mujeres de 31 a 40 años (107, el 38,6 por ciento).

Salom ha explicado que la mayor concentración de llamadas se da en los meses de verano, lo que justifica el refuerzo, y que el incremento responde también a «la mejora y mayor accesibilidad del servicio», cuyo teléfono gratuito es el 900 178 989.

Refuerzo del servicio 24 horas

Actualmente, el equipo está compuesto por una coordinadora, diez técnicas en Mallorca, tres en Menorca y tres en las Pitiusas, a las que se suman las tres técnicas contratadas para la época estival.

La directora del IbDona ha subrayado que, además de la atención telefónica, el servicio ofrece acompañamientos sociales, jurídicos y psicológicos y que, desde 2024, cuenta con una jurista en plantilla de manera estable.

Asimismo, ha destacado que se han incrementado las mujeres mayores de 65 años que acuden al servicio y que la franja de edad más habitual en los acompañamientos es de 30 a 40 años, siendo mayoritariamente mujeres españolas.

Ha insistido en que un aumento en las denuncias «no quiere decir que haya más violencia», sino que «las mujeres se atreven más a denunciar». En este sentido, ha defendido que «como sociedad, debemos ser valientes en dar este paso» y ha recordado que los ciclos de violencia son complejos y cada mujer actúa de forma diferente.