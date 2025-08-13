Las fotos que Georgina Rodríguez no quiere que veas: así era antes de conocer a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan. Es la noticia bomba de la semana y ha sido la propia influencer la que ha confirmado que, después de casi 10 años de relación y cinco hijos en común, por fin pasarán por el altar. Además, lo ha hecho subiendo la imagen del espectacular anillo de pedida a sus redes sociales, donde cuenta con más de 60 millones de seguidores. En la instantánea vemos las manos de la pareja unidas, mientras ella luce un gigantesco diamante en su dedo anular, símbolo de esta unión.

La historia de amor surgió en el verano de 2016. Georgina era dependienta en una tienda de lujo y Cristiano se enamoró de ella. El portugués se atrevió a pedirle el número de teléfono y comenzaron a salir, aunque no fue hasta unos meses después cuando ambos oficializaron su romance. A partir de ahí, todo ha acaparado portadas y noticias en digitales. «Al principio fue muy bien hasta que salieron las fotos de París (con Cristiano). La prensa me acosó y tuve que cambiar de tienda. En Gucci solo estuve 8 meses, desde abril hasta diciembre de 2016. Yo me escondía, pero me iban a buscar a la tienda».

Su vida no fue fácil: «Dejé de bailar a los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblecito pequeño donde no hay mucho que hacer. Siempre he sido muy echada para adelante y no tenía miedo. Tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida. Pensé en estudiar una carrera, pero sabía que antes tenía que ponerme a trabajar si quería venirme a Madrid. Como tenía claro que si me quedaba en Jaca no iba a ahorrar nada, trabajé de camarera en un pueblo pequeño de Huesca en el que no había casi nadie, donde alquilé un piso y compartí habitaciones con unos profesores interinos. Cuando tuve el suficiente, me vine a Madrid. Llegué sola con 19 años y me puse un escudo, pero es verdad que me entró un poco de miedo al principio».

Años después, Georgina Rodríguez parece otra. Entre su cambio físico por el paso del tiempo y los retoques estéticos, la influencer ha experimentado una transformación notable. En los últimos días las redes han recuperado algunas imágenes que en su día Georgina publicó en Instagram de aquella época, antes de estar con el portugués. Muchas de ellas son en Inglaterra, donde pasó un tiempo. Son fotos antiguas en las que se ve a una Georgina Rodríguez muy diferente.