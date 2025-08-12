Cristiano y Georgina regularizan su situación en Arabia: a partir de ahora sí podrán besarse

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han sorprendido a todos con la noticia bomba de la semana en el mundo del corazón. Ha sido la propia influencer la que ha confirmado que, después de casi 10 años de relación y tras formar una familia, van a casarse. Además, lo ha hecho subiendo la imagen del espectacular anillo de pedida a sus redes sociales, donde cuenta con más de 60 millones de seguidores. En la instantánea vemos las manos de la pareja unidas, mientras ella luce un gigantesco diamante en su dedo anular, símbolo de esta unión, que es un gran paso en su relación y también respecto a su situación en Arabia Saudí, país en el que viven desde que el jugador portugués fichó por el Al Nassr.

Y es que antes de este compromiso, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no podían besarse en público en Arabia Saudí sin arriesgarse a sanciones, ya que la ley local prohíbe las demostraciones de afecto en público y, además, regula estrictamente las relaciones entre personas que no están casadas. Aunque vivían juntos en Riad desde que Ronaldo fichó por el Al Nassr en 2023, su situación era una excepción tolerada por las autoridades, pero no oficial, por lo que un beso en público podía haber sido visto como una infracción.

Ahora, con el anuncio de su compromiso, su relación da un paso hacia la formalidad reconocida, aunque eso no significa que puedan besarse libremente en la calle sin problemas. En Arabia Saudí, incluso las parejas casadas suelen evitar gestos afectivos en público para cumplir con las normas culturales y evitar multas.

Georgina y su «sí, quiero»

«Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», compartía Georgina Rodríguez en un post que en horas acumula millones de lines. Enseguida, una gran cantidad de mensajes y comentarios felicitándoles han comenzado a inundar la publicación de Georgina, en la que también aparece etiquetado su futuro marido. Ahora, queda por ver si la influencer nos sube más detalles de la pedida o de la reacción que han tenido sus niños ante la feliz noticia. De lo que no cabe duda, es de que Alana Martina, Eva, Mateo, Bella Esmeralda y Cristiano Jr. vivirán con una inmensa emoción ese momento, que tanto tiempo lleva esperando la de Jaca.