El aviso de Banco de España sobre tu cuenta que debes saber cuanto antes

El Banco de España ha lanzado un aviso que conviene tener muy presente. No tiene que ver con una medida nuevo, pero sí que es algo que mucha gente desconoce y que consiste en el hecho de que tener una cuenta sin movimientos durante dos décadas puede acabar en manos del Estado. Y con ella, el dinero que tuviera dentro.

No es una norma sin más que aplique el Banco de España, sino que lo dice la ley por lo que el organismo nos lo recuerda ahora, tal vez porque existen demasiadas cuentas en esa situación. Así que si tienes cuentas antiguas por ahí, si alguien de tu familia falleció y no sabes qué pasó con sus ahorros, o si simplemente creías que dejar una cuenta a cero era lo mismo que cerrarla, puede que te convenga saber bien que puede ocurrir y que debes hacer. Porque no se trata únicamente un trámite bancario. Es algo que puede afectarte mucho más de lo que imaginas.

El aviso de Banco de España sobre tu cuenta

Que no entres a mirar una cuenta no significa que esté inactiva. Lo que marca la diferencia es si ha habido o no movimientos reales. Según explica el Banco de España, una cuenta se considera inactiva cuando pasan 20 años sin ningún tipo de operación: ni ingresos, ni transferencias, ni pagos, ni siquiera una domiciliación. Da igual si el dinero está ahí. Si no se mueve, la cuenta entra en esa categoría. Aunque esté abierta y a tu nombre, deja de considerarse activa porque, a ojos del banco, no hay señales de que alguien la esté gestionando.

Ahora bien, esa inactividad no implica que la cuenta se cancele o que quede fuera del radar del sistema financiero. Al contrario: permanece abierta, pero sin uso. Lo preocupante es que, pasadas esas dos décadas sin movimiento, el dinero que haya en esa cuenta pasa a manos del Estado. .

Qué hace el banco antes de transferir tu dinero al Estado

Cuando se va a cumplir ese plazo de los 20 años sin actividad, el banco no puede mover tu dinero sin avisarte. Está obligado por ley a contactar contigo (o con quien pueda aparecer como heredero) para informar de la situación. Ese aviso tiene que llegar al menos tres meses antes de que la cuenta pase a considerarse abandonada. El problema es que, si llevas años sin actualizar tus datos, es posible que ese aviso ni te llegue. Y si nadie responde, el banco no da más vueltas, transfiere los fondos al Estado.y la cuenta queda cerrada para siempre.

Qué hace el Estado con ese dinero

Una vez que los fondos llegan al Tesoro Público, ya no hay vuelta atrás. No puedes pedirlos de nuevo ni reclamarlos años después. La cuenta pasa a considerarse abandonada oficialmente y el dinero deja de ser tuyo. Es lo que marca la Ley 33/2003, que regula el patrimonio de las administraciones públicas y que, en estos casos, actúa como marco legal para todo este proceso.

La ley dice que esos fondos se destinan a programas relacionados con la educación de personas con discapacidad y la accesibilidad universal. El uso, en principio, es positivo. Pero eso no quita la sensación de pérdida que puede tener quien se queda sin esos ahorros por no haber sabido cómo funcionaba el proceso.

Dejar la cuenta a cero no es lo mismo que cancelarla

Este es uno de los errores más comunes. Muchos piensan que, al dejar una cuenta sin saldo, ya no tienen que preocuparse más por ella. Pero el Banco de España lo deja claro: una cuenta no se cierra sola por estar a cero. Ni siquiera por no usarse. Y mientras siga abierta, aunque no tenga fondos, puede seguir generando comisiones por mantenimiento, descubiertos, o por otros servicios que quedaron activados en su día.

La cancelación de una cuenta bancaria debe hacerse de forma formal, ya sea por decisión del cliente o por parte de la entidad (aunque lo más habitual es que dependa del titular). Si no se solicita expresamente el cierre y no se firma el correspondiente documento, la cuenta sigue viva. Y aunque no se use, eso puede acabar generando obligaciones económicas que, en el peor de los casos, acaben en deudas.

Qué deberías hacer ahora si tienes dudas