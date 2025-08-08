Dean Cain, el actor de ‘Superman’ que ha comenzado a perseguir inmigrantes en Estados Unidos

Para millones de personas, Dean Cain será siempre Clark Kent, es decir, Superman, ya que durante años fue el protagonista de Lois & Clark, las aventuras de Superman. Fue una serie de televisión en la que compartió protagonismo con Teri Hatcher y con la que triunfó en todo el mundo, en una época en la que internet todavía no era accesible para todo el mundo y no había plataformas de streaming, pudiéndose ver en España en TVE, con grandes datos de audiencia. Pero mucho tiempo ha pasado desde aquello y ahora la vida del actor ha dado un giro radical, tanto que ha anunciado que se ha apuntado a trabajar en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para ayudar a que los inmigrantes ilegales salgan del país en plena campaña del Gobierno de Donald Trump.

Entre 1993 y 1997 se convirtió en uno de los Superman más conocidos de la historia gracias a su popularidad en el mundo. Desde hace años es un seguidor de Trump y ha sido uno de los famosos que ha decidido dar su apoyo públicamente al actual presidente de Estados Unidos, algo que le ha llevado a recibir numerosas críticas. No es la primera vez que se posiciona a favor del Gobierno, pero esta vez ha decidido colaborar activamente en la tarea de deportar ilegales.

En una entrevista emitida en la cadena FOX, el actor ha animado a todos sus compatriotas a formar parte de estas patrullas, recordando que desde el Gobierno se ofrecen incentivos de hasta 50.000 dólares por realizar este trabajo, pudiendo utilizar ese dinero para educación o incluso para guardar de cara a la jubilación.

Tras anunciar que se ha enrolado en este servicio, famosos del mundo de la televisión, la música y el cine han salido a protestar por su apoyo y por la forma de actuar que está teniendo el ICE en estos momentos con los inmigrantes irregulares. Jimmy Kimmel, Kim Kardashian, Cardi B y Mark Ruffalo han ido algunos de los que no han dudado en hacer pública su opinión en contra del actor.

No es la primera vez que Dean Cain levanta polémica por sus palabras

Apenas hace unas semanas, coincidiendo con una nueva película del superhéroe volador, el actor dio unas explosivas declaraciones a TMZ, uno de los medios del mundo del corazón más conocidos de EE. UU. «¿Es que van a hacer woke al personaje? ¿Es que Disney va a cambiar aún más a Blancanieves? ¿Por qué van a cambiar a estos personajes para adecuarlos a los tiempos?», así protestaba por haber convertido a la mítica saga en un nuevo producto al servicio de la izquierda y de su forma de pensar.

«Ya sabemos que Superman es un inmigrante: es un puñetero alienígena», de esta manera recordaba que el personaje, al que él mismo interpretó hace casi 30 años, defiende «el estilo de vida americano», admitiendo que es «es amistoso con los inmigrantes, tremendamente amistoso». Pero Dean Cain cree que no todo vale y que «hay que poner límites» a ese buenismo del que acusa a esta nueva película del superhéroe.