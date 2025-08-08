Más problemas para el Barça: Lewandowski se lesiona y no jugará el Gamper

Robert Lewandowski no disputará este domingo el trofeo Joan Gamper frente al Como de Cesc Fábregas. El delantero polaco sufrió unas molestias musculares en el bíceps femoral que le impedirán disputar el partido que se disputará en el estadio Johan Cruyff. El ariete del Barcelona, que cumplirá este mes 37 años, lleva arrastrando estas molestias musculares desde el pasado verano.

Lewandowski se lesionó en la preparación de la Eurocopa 2024 ante Turquía en un amistoso sufriendo un desgarro en el bíceps femoral. Recayó la pasada temporada en el mes de abril y perdiéndose el Clásico de Copa del Rey ante el Real Madrid y perdiéndose cinco partidos y ahora ha vuelto a aparecer la misma dolencia.

Teniendo en cuenta los precedentes es bastante probable que Lewandowski se tenga que perder también el inicio de la Liga ante el Mallorca. El parte médico del Barcelona no especifica fechas de reaparición y asegura que «tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad».

En ausencia del delantero polaco es probable que Ferran Torres haga las veces de delantero centro, aunque no está descartado que Marcus Rashford pueda tomar ese papel siempre y cuando el Barcelona le consiga inscribir. Se trata, sin duda, de un enorme contratiempo para Hansi Flick, quien pierde a su máximo goleador durante unas semanas.