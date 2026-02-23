Carlos Sainz: «El Williams se puede mejorar en todos los aspectos, está muy verde»

Carlos Sainz atendió a los medios de comunicación antes de que arranque la temporada en un par de semanas con el GP de Australia. Lo hizo en un evento de su patrocinador, Estrella Galicia 0,0, donde repasó las sensaciones de los tests de pretemporada y habló de sus objetivos con Williams para esta temporada. El madrileño rebajó las expectativas en este inicio de año y asegura que el coche «está muy verde» y «se puede mejorar en todos los aspectos».

Sobre las principales diferencias entre este coche y el del año pasado dijo: «Hablamos de diferencias muy grandes en todos los ámbitos. La principal es el motor. La manera en la que trabaja el motor con el híbrido hay mucha diferencia. La segunda es la aerodinámica, los hace más difíciles de llevar. Luego todo el tema de procedimientos cambia mucho».

Preguntado por dónde está el Williams hoy y cuánto hace falta para que esté al nivel del año pasado, contestó: «Eso no te lo puedo hacer yo, eso lo hacéis vosotros. Nosotros hacemos los mismos cálculos con un poco más de infomracion. Sabemos más o menos donde estamos pero hasta Asutralia no sabremos realmente dónde estábamos. No estamos a la altura del año pasado. Va a ser una temporada donde se va a desarrollar mucho el coche y el motor. Veremos a qué nivel llegamos a final de temporada. Me gustaría llegar al nivel del año pasado o por encima»

«No estamos al nivel de los equipos top. A los que todavía nos falta un hervor fallamos en cosas tontas, que son claves a la hora de producir un coche de F1 top y lo aplicaremos este año», añadió el español.

Sobre si está en contra o a favor del nuevo reglamento, Carlos Sainz no se quiso mojar: «Todavía no estoy posicionado. Tirar piedras sobre tu propio tejado nunca ha sido algo astuto de hacer. Soy partidario de ir a criticar en privado, a los que mandan. Públicamente empezar a criticar mi deporte no me gusta porque genera un círculo vicioso. Prefiero esperar y hacer mi evaluación después de 3 o 4 carreras. Lo que he pedido es que si nos hemos equivocado en algo que tengan la mano abierta para cambiarlo y mejorar el espectáculo».

«Hay que esperar para ver si es así o no. No hay que explicarle al aficionado todo lo que hacemos dentro del coche, porque algunas no las entendemos ni nostoros. Creo que hay que esperar cinco o seis carreras, ver cómo se comporta el reglamente, ver si hay más o menos espectáculo. Después de eso seré el primero en apoyar una dirección u otra», explicó.

Sainz reconoció que hay mucho que mejorar de cara a Australia: «En el Williams se puede mejorar en todos los aspectos. Ahora mismo es un coche que está verde todavía y lo vamos a mejorar en todo, porque ahora mismo hay que mejorarlo todo. La fiabilidad es lo único que se ha portado bien en Bahrein. Pero el coche es muy nuevo, está verde y hay que mejorarlo en todo»

El madrileño cree que «todos los de arriba se han guardado. Saber quién se ha guardado cinco o diez kilos más que el otro es imposible de saber porque nadie te lo cuenta. Y eso que he preguntado por ahí, pero nadie te cuenta nada», explicaba entre risas.

«Tenéis que pensar que diez kilos son tres o cuatro décimas. Pero es que un mapa de motor pueden ser hasta ocho décimas. Entonces, claro, estamos aquí haciendo cábalas de quién se ha guardado tres décimas de motor, cuatro de gasolina… Igual uno se ha guardado más de gasolina y menos de motor. Es imposible. Por eso yo recomiendo que queda menos de dos semanas, por esperar diez días más para ver quién se aguantaba más. No me hagáis más preguntas de éstas, porque yo tampoco lo sé», agregó.

Preguntado por si cree que pueden estar para pelear por algo en la carrera de Madrid, explicó: «Es que si no lo sé, para Australia, imagínate para Madrid, que es la carrera 16. De aquí a la 16. Te puedo asegurar que todos los equipos vamos a traer una cantidad de mejoras y saber si Williams va a estar para pelear es difícil. Espero que sí. Obviamente, soñar es gratis. Espero estar para pelear por cosas mayores en Madrid. Pero queda mucho y quedan muchas carreras, mucho desarrollo. Quizás es el año histórico de la Fórmula 1 que más desarrollo va a haber en los monoplazas. Por lo tanto hay que esperar».

Sobre las críticas al circuito de Madrid, Carlos Sainz comentó: «Les digo que le den una oportunidad. Decir no a algo que no ha estado nunca tan cerca de la ciudad… yo prefiero esperar, ver si ha ayudado al negocio local y nacional, ha apoyado la zona en la que vamos a estar. Estoy seguro que la F1 hace ruido pero también trae muchas cosas muy buenas. Soy piloto de F1 y siempre apoyaré que haya carreras en Madrid»

«A nivel personal utilizar las redes sociales y el marketing para acercarme más al aficionado. Para eso también estoy haciendo crecer mi equipo personal, para acercarme más a ellos», señaló un Sainz que quiere estar más cerca de los aficionados a la Fórmula 1.

Dice que hay grandes cambios en los monoplazas de este año, el principal es «conducir un coche con más potencia y menos carga aerodinámica. Eso es el cambio principal, adaptarte a conducir un coche que pesa un poquito menos, pero sobre todo tiene más potencia y menos carga aerodinámica. Te cambia un poco el balance. El paso por curva y luego aprenderte todos los sistemas nuevos de lo que es la gestión de batería del motor, que es eso es quizás lo más, lo más complicado, pero lo que más rápido nos adaptaremos porque enseguida entenderemos todo rápido».

Carlos no quiere juzgar el nuevo reglamente y prefiere esperar antes de posicionarse de un lado u otro: «No, tengo que darle la oportunidad primero y luego juzgar. Si tiene partes negativas seré el primer en ir con Max a la FIA para decirles que esto no funciona y hay que cambiarlo. Iré de la mano con quien sea. Pero no es el momento ni toca juzgar sin todavía haber corrido una carrera».

«La nominación de la peli a los Oscar no está mal. Igual aparezco en una película oscarizada», dijo entre risas sobre el hecho de que la película de F1 esté nominado a los Oscar.

Sobre lo que pasó antes del Shakedown para que llegaran tarde, Sainz dijo: «Tuvimos problemas de producción, problemas de fabricación. Creíamos que podíamos hacer cosas en un tiempo X y nos dimos cuenta que no y llegamos tarde. No nos queda otra que aprender, analizar el por qué creíamos una cosa y pasó la otra y cambiar estructuras, maneras de trabajo, cadenas de producción para que no vuelva a pasar y aprender como equipo que todavía estamos lejos de donde queremos estar».

Sobre si la salidas van a ser peligrosas, Carlos Sainz comentó: «Creo que todos aprendimos mucho en las salidas en Bahrein y llegaremos a Australia y saldremos bien o mal, pero peligroso no creo que sea. Habrá mucha diferencia en las salidas. Creo que eso sí que es real, que vamos a ver mucha más diferencia a las que había en el pasado y la salida va a marcar más la diferencia de lo que era los últimos años. Creo que la máxima diferencia que había antes era cuatro o cinco metros de 0 a 100. Cuatro o cinco metros, cuando creo que este año puede haber 15 o 20 metros, que son tres o cuatro posiciones».

Mandó un mensaje a los aficionados para que vean las carreras: «Hay cambio de reglamento y todo el mundo está expectante de ver qué pasa. Para levantarte a las 5 te tiene que gustar mucho la F1. Van a pasar muchas cosas en la carrera, es todo nuevo: overtake, pit stops, la salida…»

Sobre las promesas de Williams, Carlos dijo que no ha habido promesas incumplidas y el año pasado fue mejor de lo que esperaba: «Discrepo. Si nos fijamos hasta este día Williams me ha dado la oportunidad de luchar por podios en 2025. Si te dicen que voy a conseguir dos podios y medio con Williams en 2025, nadie lo habría creido. Hay que analizarlo con perspectiva. Lo analizaré cuando acabe mi etapa en Williams, cuando quiera que sea. Sabía que habría algún bache, era todo demasiado bonito. Ese bache ha pasado, estamos en un bache, y lo importante será ver cómo salimos del bache y la capacidad para que nos recuperemos».

En Bahrein estuvo charlando con Fernando Alonso sobre la situación de ambos: «Estuvimos hablando 20 minutos largos. Está en una situación parecida a la mía, que no es la ideal, pero con ganas de ver la capacidad de reacción de su equipo. Le deseo todo lo mejor y espero que Aston y Honda mejoren lo de Bahrein».

Sobre cómo hace un piloto para mejorar a su equipo, aseguró: «Me gusta ayudar todo lo que puedo al equipo al que voy. Este bache intento contarle al equipo las partes donde creo que estamos flojeando, donde hay más capacidad de mejoría. Incluso ir a la fábrica y decir hay que hacer esto ya. A mi me gusta volver, ir al simulador, organizar reuniones con los departamentos, llamo por teléfono cuando llego a casa… estar encima. En la F1 actual es muy fácil acomodarse. Hay que salir de esa zona de confort para ayudar en todo lo que puedo a los demás».

«En la F1 somos todos los mejores de nuestra generación. Intento marcar la diferencia con trabajo. Pero debes ir rápido, porque un equipo no te ficha por tu trabajo», agregó

Por último, preguntado por dónde queda el piloto este año, el madrileño explicó: «Vamos a tener que ser gestores, pero ya lo éramos en 2014 cuando cambiamos motores y gestionábamos gasolina y baterías. Con estas cosas pasará lo mismo. El primer año será cuántas cosas hay que gesitonar… Y si no funciona se lo diré a Stefano (Domenicali)».