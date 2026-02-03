El FW48 ya es una realidad: así es el nuevo Williams de Carlos Sainz

Williams ha presentado este martes el nuevo monoplaza de Carlos Sainz, el segundo que pilotará en la clásica escudería. El coche con el que el madrileño quiere volver a emocionar al público español de la Fórmula 1 a lo largo del Mundial de 2026 viene cargado de detalles. Había bastantes dudas en torno a la presentación del vehículo, incluso se llegó a decir que ésta se podría cancelar tras la ausencia en los test de Montmeló, pero finalmente, de manera virtual, el FW48 ya es una realidad.

El diseño del nuevo monoplaza presenta la gran novedad de la vuelta del blanco, que se fusiona con el icónico azul oscuro de Williams con tonos más claros. Y también en sus característicos pontones, mucho más planos respecto al FW47, el primer coche de Sainz en el equipo inglés con el que logró un top 10 en el pasado campeonato con tres podios (dos en carrera larga y uno en sprint).

El jefe de la escudería, James Vowles, explicó por qué no llegaron a tiempo para rodar en el circuito de Barcelona-Cataluña la pasada semana: «Preferíamos estar, claro. Pero solventamos con éxito lo que probamos en los test virtuales y hemos trabajado en el simulador en condiciones parecidas. Además, la información que nos aporta Mercedes es buena».

Cabe aclarar que el motorista de Williams seguirá siendo Mercedes, a priori el más fuerte de cara a la nueva temporada. Vowles insistió ante los medios de comunicación en el crecimiento del equipo en su discurso y en que tanto Sainz como Alex Albon pueden ser potenciales ganadores, pero descarto que 2026 vaya a ser el año para empezar a ganar.

Williams ‘aplaza’ el título de Sainz

«No esperamos ganar el campeonato en 2026. El salto siguiente es el más difícil. Pero esto no es un viaje de un mes, ni de una prueba. Ni del 2026, es más largo. Nuestros pilotos no están aquí para un test o un año. Están aquí para ganar campeonatos con Williams», aseguró.

Vowles también detalló el paso a paso que marcó el retraso de Williams en los test, aunque ya aseguró la semana pasada que sí estarán en los de Bahréin: Todo se hace ahora mismo en la simulación, pero debes tenerlo correctamente correlacionado con la pista para saber que no has tomado un camino equivocado tanto en el paquete aerodinámico como en la suspensión. Hay decisiones sobre chasis, alerones, suelo o carrocería que debes retrasarlas al máximo para aprovechar los avances. Puedes tener un coche en mayo, pero sería muy lento y estarías rezagado».

Y centrándose en el objetivo del coche que presentaron este martes, el jefe de Williams aclaró que «los pilotos pueden aprender minuto a minuto», ya que «la gestión eléctrica y la correlación aerodinámica con el vehículo sólo la logras con el coche en el circuito».

Vowles se sumó a la corriente lógica de opinión que marca que los coches del Gran Premio de Australia con el que se inaugurará el Mundial mutarán en las siguientes pruebas: «Los coches no serán los mismos de Melbourne necesariamente». También repasó las armas de los otros equipos, incluido el de Fernando Alonso, compatriota de Sainz: «Red Bull ha impresionado desde el punto de vista de la unidad de potencia. Mercedes simuló ritmo de carrera en sólo el segundo día. Y Aston Martin, así es Newey. Coloca brazos donde no deberían estar y es, simplemente, un diseñador creativo. Es impresionante y extremo. No me gustaría ser el diseñador de todo eso».

Williams espera como mínimo empatar con quienes comparte motor, Alpine y McLaren: «Les vimos completar distancia de carreras y son muy buenos en los cambios de reglamento y la integración. No puedo explicar por qué los demás tenían problemas. Lo que sí es que nosotros hicimos virtualmente lo que queríamos. Forzamos el sistema, la refrigeración y buscamos optimizarlo todo».