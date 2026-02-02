Aston Martin sigue dando motivos para creer en que Fernando Alonso puede volver a ganar pilotando para la escudería británica. Su crecimiento en todos los niveles se demuestra con un movimiento como el anunciado este lunes, y es que el campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, Jenson Button, se unirá al equipo inglés de cara al Mundial de 2026 con un rol de embajador, el mismo que ocupa actualmente el español Pedro de la Rosa.

«Aston Martin da la bienvenida al campeón mundial de F1 de 2009, Jenson Button, como embajador del equipo antes de la temporada de 2026. Como el último campeón mundial británico en retirarse, Jenson aporta una combinación única de credibilidad, reconocimiento mundial y capacidad narrativa. En virtud de un contrato plurianual, apoyará los programas de medios, socios y comerciales del equipo mientras la F1 se prepara para entrar en una nueva era decisiva», comunicó la escudería.

Button reúne años de experiencia con Honda, nuevo motorista de Aston Martin, pues entre otras cosas logró su primera victoria en la F1 en el Gran Premio de Hungría 2006 con la potencia nipona. También ganó el campeonato súper GT en Japón, una unión decisiva para su fichaje por el equipo inglés.

Aston Martin recuerda la etapa de Button y Alonso como compañeros de equipo en McLaren: «Jenson también se reunirá con Fernando Alonso, con quien ya había sido compañero de equipo durante las temporadas de F1 de 2015 y 2016, uniendo a dos campeones del mundo con una comprensión compartida del deporte al más alto nivel».

Alonso y Button, viejos conocidos

«Jenson, un admirador de la marca Aston Martin desde hace mucho tiempo, también es propietario y corredor activo de un Aston Martin DB4 bellamente restaurado, lo que subraya aún más su conexión personal con la herencia de carreras y el legado de diseño de la marca. Como embajador del equipo, Jenson representará a Aston Martin en eventos globales, programas de socios y compromisos con los medios, aportando su perspectiva, credibilidad y pasión por el deporte a la creciente audiencia internacional del equipo», aclara la escudería.

Button ya habló este lunes como miembro de Aston Martin: «Unirme a Aston Martin en un momento tan transformador para el equipo y la historia del deporte es realmente emocionante. La nueva colaboración de Honda con el equipo fue un gran atractivo y espero aportar mis años de experiencia trabajando con ellos a mi nuevo rol como embajador. La temporada 2026 será fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una verdadera oportunidad. ¡Estoy deseando que llegue Melbourne!»