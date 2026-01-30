Fernando Alonso deja muy buenas sensaciones en el primer día completo de Aston Martin

Objetivo superado para Fernando Alonso y Aston Martin. La primera jornada verdadera de test para el equipo británico se saldó con muchas notas positivas para la escudería. Cumplieron con el plan de dar más de 60 vueltas comprobando la fiabilidad del motor Honda y además recabaron una enorme cantidad de datos aerodinámicos para que Adrian Newey los analice de inmediato en su laboratorio en Silverstone.

Aston Martin no iba a por tiempos ni nada parecido en Montmeló en este primer día. El equipo británico quería ir de menos a más con un motor Honda que necesitaba cariño al ser el último en ver asfalto. De hecho, la escudería decidió ‘caparlo’ en las rectas no llegando nunca a sobrepasar los 250 km/h en pos de evitar un percance innecesario. Hoy no era el día de sacar prestaciones ni de apretarlo.

A first look at the Adrian Newey-designed Aston Martin AMR26 on track at Barcelona! 🤩💪#F1 pic.twitter.com/uhmuo3GRET — Formula 1 (@F1) January 30, 2026

Fernando Alonso trató al coche con mimo y esmero e intercambió impresiones con un Adrian Newey que estuvo al pie del cañón. El afamado ingeniero inglés no perdió ojo de una creación que ha despertado revuelo y todo tipo de comentarios en el paddock por lo revolucionario que es el nuevo Aston Martin.

El asturiano cumplió a rajatabla el objetivo dando por la mañana 49 vueltas al circuito catalán en tandas de seis y siete vueltas. El asturiano fue bajando paulatinamente su tiempo hasta los 1:20, aunque no era el objetivo del día marcar grandes tiempos sino sumar giros.

Por la tarde, más de lo mismo. El asturiano se afanó en sumar giros y más giros para recabar datos y experiencia. El piloto estaba ansioso por sentarse al volante del nuevo Aston Martin y comprobar las sensaciones que daba un monoplaza listo para competir por el Mundial 2026. Terminó con 61 vueltas en total en una jornada para la ilusión.