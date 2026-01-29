Aston Martin deslumbra en su puesta en escena en Montmeló

Aston Martin cumplió con su promesa rodando en la tarde del jueves las primeras vueltas de un 2026 que promete ser ilusionante por el cambio de normas. La escudería británica se deshizo del color verde olivo que le ha acompañado desde 2021 cuando entró en la Fórmula 1 para decantarse por un negro completo.

No sabemos si esta elección atiende a una decisión de Adrian Newey de evitar que el resto de equipos les copie, pero resulta un tanto extraño que Aston Martin haya querido deshacerse del color característico del equipo durante todo este tiempo y que tenía en exclusividad en la Fórmula 1 al no haber otro equipo verde.

Adrian Newey’s first Aston Martin, the AMR26, hits the track in the Barcelona Shakedown! 🤩👀#F1 pic.twitter.com/ytWJSs0s2F — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

Lance Stroll fue el encargado de dar los primeros giros con el monoplaza donde Fernando Alonso espera conseguir la tan ansiada victoria número 33 de su carrera. El canadiense dejará paso al asturiano el viernes en la que será última jornada de los primeros test de la temporada en la Fórmula 1.

En el mes de febrero habrá dos semanas más de test en Bahrein. Por el momento, el equipo que más tiempo ha conseguido rodar ha sido una escudería Mercedes que ha demostrado no tener problemas de fiabilidad. Todavía es muy pronto para dar un veredicto sobre este nuevo Aston Martin, aunque el cambio de color parece una declaración de intenciones en toda regla.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 ¡El AMR26 SALE A PISTA! pic.twitter.com/zmiqDzlTud — Nachez (@Nachez98) January 29, 2026

Fernando Alonso siguió la jornada desde el box de Montmeló aprendiendo diversos conceptos técnicos del coche para poder aplicarlos el viernes en una jornada donde pilotará por la mañana el nuevo diseño de Adrian Newey. El equipo no quiso apretar al máximo este jueves donde Stroll estuvo familiarizándose con una pista complicada por las bajas temperaturas en el circuito y el escaso agarre por las lluvias.

El Aston Martin ha cambiado su piel. Veremos si también hay vientos de cambios en cuanto a unos resultados de los más decepcionantes en las últimas dos temporadas. Fernando Alonso ya sabe el aspecto del coche con el que buscará volver a un podio por primera vez desde el Gran Premio de Brasil 2023.

Fernando Alonso, ilusionado con Aston Martin

En la puerta del circuito de Montmeló, una cámara de Jugones consiguió hablar con Fernando Alonso antes del inicio de la jornada. «Daremos alguna vuelta hoy (este jueves). Tengo mucha ilusión. A ver qué tal. Hay que calmar las expectativas. Estoy contento de volver y empezar a trabajar», explicó el piloto.

El bicampeón del mundo no perdió la oportunidad de dar las gracias a sus seguidores, quien tras una larga carrera sigue apoyándole en primera línea. «La afición siempre está ahí. 22 años ilusionados siempre, se lo agradezco», zanjó el de Aston Martin.