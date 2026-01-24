¿Cómo afectan a Alonso y Sainz las ausencias de Aston Martin y Williams en los test de Montmeló?

La antesala de la temporada más ilusionante de los últimos tiempos para los pilotos españoles de Fórmula 1 se ha visto marcada por el gran contratiempo de Williams, que no correrá en los test de Montmeló la siguiente semana (del 26 al 30 de enero), y el retraso de Aston Martin, que espera llegar el próximo martes, aunque no descarta no hacerlo hasta el miércoles. Pero, ¿cómo afectan estas ausencias a quienes nos interesan, Fernando Alonso y Carlos Sainz?

La F1 es el único deporte en el que casi no se entrena. Los 22 pilotos (desde 2026, antes de la entrada de Cadillac eran 20) tan sólo contaban con los cinco días de test en Montmeló y los seis de Bahrein (divididos en dos semanas) antes de embarcarse a otro mega Mundial en el que correrán durante 24 fines de semana del año.

En un calendario tan amplio, es vital para los pilotos cada oportunidad que se presenta de rodar y adquirir experiencia al volante, más si cabe cuando se van a enfrentar a un cambio de reglamento bestial y a coches radicalmente distintos a los que despidieron en Abu Dabi el pasado diciembre. Tal es la presión que incluso se considera que hay 20 pilotos que comenzarán con una ligera ventaja sobre Sainz y su compañero Alex Albon al haber tenido tres días más para correr antes del campeonato.

¿Es tan malo?

Pero, la pregunta que rondará las cabezas de los millones de seguidores españoles de la F1 es si es tan relevante quedarse fuera de unos test. Aquí hay que separar las situaciones de Sainz y Alonso. En el caso del madrileño, sin duda es un hándicap bestial perder tres ocasiones de correr con el Williams, un equipo al alza que fue la revelación de 2025 en el año de su llegada.

La escudería británica no sólo va a luchar este curso por no ser cazada por los Audi, Alpine, Racing Bulls o Haas, sino también por sumarse a la pelea por las posiciones más altas con un motor Mercedes que, en principio, será el que domine. Además, después de no invertir un sólo euro en mejoras en todo el último campeonato se espera un gran desembolso por parte de los de Grove en el desarrollo del FW48, cuya presentación, por cierto, está en duda para el 3 de febrero al no haber superado todavía el crashtest (prueba de obligatorio aprobado para asegurar que los accidentes no ponen en riesgo al piloto).

La versión de Williams es que en lugar de estar en el circuito de Barcelona-Cataluña se dedicarán a realizar VTT (test en pista virtual) en la fábrica, pero claro está que en la F1 no hay nada como rodar en la vida real. Aun así, lo positivo es que están a tiempo de solucionarlo antes de que el 11 de febrero inicien las pruebas oficiales en Bahrein. No ver a Carlos en Sakhir ya sí sería para preocuparse más.

La diferencia entre Sainz y Alonso

Y si Sainz no viajará junto a Williams a Montmeló por no haber superado esa fase del desarrollo de su coche, Alonso no lo hará, como mínimo, hasta el martes por las dificultades de Aston Martin en Silverstone para acoplar el motor Honda en el AMR26, monoplaza creado por Adrian Newey para la próxima temporada que presentarán el 9 de febrero.

Aunque el motivo del retraso no ha sido especificado por la escudería, como sí hizo Williams mediante un comunicado el pasado viernes, todo indica a ser un movimiento estratégico para sacar el máximo rendimiento de una pista que irá mejorando con el paso de las horas y los días a medida que los neumáticos Pirelli vayan desprendiendo goma. Otro escenario, como contábamos, es que Honda no haya terminado por completo el motor.

Los test de Montmeló no tendrán mayor relevancia deportiva y serán más una prueba a corto plazo para comprobar la fiabilidad de los motores. Cabe recordar que el Ferrari de Lewis Hamilton se paró en la primera vuelta de rodaje tras ser presentado en Fiorano. De cualquier modo, rodar siempre es positivo, y si no que se lo digan a Alonso después de correr por primera vez en Aragón con el Aston Martin antes de sus ocho podios en 2023.

Los equipos sólo podrán utilizar tres de las cinco jornadas para sacar sus coches a la pista y se estrenarán los dos nuevos: Audi y Cadillac, con Checo Pérez y Valtteri Bottas de vuelta a la F1. El cambio de reglamento han exigido como nunca a las escuderías durante el invierno, ya que desde el final del último Mundial hasta estos test han pasado justo 50 días.