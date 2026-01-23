Varapalo para Williams: no estará en el shakedown de Barcelona por el tardío desarrollo de su monoplaza

La escudería Atlassian Williams no participará en el shakedown de pretemporada que se celebrará la próxima semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, primera puesta en escena en pista de la nueva era de la Fórmula 1, debido al tardío desarrollo de su monoplaza para 2026 y a la decisión del equipo de priorizar el rendimiento del coche.

En un comunicado, la formación británica explicó que los retrasos en el programa del FW48 le han llevado a replantear su hoja de ruta de inicio de temporada, optando por no acudir a estas pruebas privadas en Montmeló y concentrar sus esfuerzos en una serie de ensayos alternativos, entre ellos un programa específico con el monoplaza de 2026 como preparación para el primer test oficial en Bahréin y para la carrera inaugural del campeonato, prevista en Melbourne.

«Estamos deseando salir a pista en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros aficionados su apoyo continuo. Hay mucho por lo que ilusionarse juntos en 2026», señaló la escudería de Grove, que será una de las ausencias más destacadas en este primer ensayo colectivo de las escuderías bajo el nuevo reglamento técnico.

El Barcelona Shakedown marcará el estreno mundial de la nueva generación de monoplazas de Fórmula 1 y se celebrará del 26 al 30 de enero en el trazado catalán a puerta cerrada, sin presencia de público ni de medios de comunicación, según informó el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Estos primeros kilómetros servirán como banco de pruebas inicial del reglamento técnico que entra en vigor en 2026, con cambios profundos en aerodinámica, unidades de potencia y sostenibilidad, dando lugar a coches más cortos y ligeros, con aerodinámica activa, mayor peso de la energía eléctrica y el uso de combustible 100% sostenible.

En lo que va de año, varias escuderías ya han presentado sus nuevos monoplazas, entre ellas Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas y Racing Bulls, mientras que de los nuevos proyectos que se incorporan al campeonato, Audi ya ha desvelado el diseño de su coche, a diferencia de Cadillac, que aún no lo ha hecho.

El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a acoger una prueba puntuable del Mundial del 12 al 14 de junio, cuando se dispute el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026, en lo que será la novena cita del calendario y el regreso del campeonato a territorio catalán tras el inicio del curso.