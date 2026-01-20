Así será el primer coche de Fórmula 1 de esta histórica marca

Audi ha dado el pistoletazo de salida a su cada vez más cercana entrada en la Fórmula 1. La histórica marca alemana ha presentado este martes el diseño del primer coche con el que competirá en la máxima categoría del deporte de motor en el Mundial de 2026. Y lo ha hecho en un acto con sus pilotos, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, y su jefe de equipo, Mattia Binotto, como protagonistas, en el que todos hemos podido ver cómo el gris plateado, el rojo y el negro serán los colores con los que identifiquemos la marca de los cuatro aros.

La ahora escudería con sede en Neuburg (Alemania) llevó a cabo la complicada ‘mudanza’ desde Hinwil (Suiza), donde se puso fin a la aventura de Sauber en la Fórmula 1 tras dos años de transición desde que se conoció que Audi llegaría a la parrilla. Ahora, ya presenta su primer monoplaza oficialmente con el que espera que sus pilotos crezcan exponencialmente hasta convertirse en uno de los equipos de la zona de arriba.

No será cosa de un año, aunque Audi va muy en serio siempre que se propone retos en el deporte de motor. Cabe recordar que Carlos Sainz ganó el Dakar en 2024 con la marca alemana. Para ello, mezcla veteranía con juventud: Hulkenberg, que logró el primer podio de su carrera en la F1 el pasado 2025, Bortoleto, discípulo de Fernando Alonso, campeón de F2 en 2024 y con 19 puntos en su debut con Sauber. Y, por supuesto, alguien como Binotto que reúne 15 años de experiencia en la élite de Ferrari.

Emoción en Audi por la Fórmula 1

«Tengo que poner una cara de chico malo ahora, pero es un privilegio para mí increíble y no puedo esperar para pilotarlo», dijo el brasileño durante la presentación. «Emocionado, feliz… cuando me uní a este proyecto en 2024 estaba impaciente porque llegara este día y será una realidad en pocos días», aseguró Hulkenberg.

Los primeros test de la pretemporada se llevarán a cabo durante la próxima semana en Montmeló (del 26 al 30 de enero) y cuando acaben se presentarán otros coches como el Williams de Sainz (3 de febrero) y el Aston Martin de Alonso (9 de febrero). Cabe aclarar que Audi se incorpora también como motorista, pues será su propio suministrador de unidades de potencia, lo que demuestra que su apuesta por la F1 va muy en serio.