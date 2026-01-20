La ‘trampa’ legal de Mercedes despista a Honda y Aston Martin: «Sufriremos en el corto plazo…»

De la presentación de Honda se pueden sacar pocas conclusiones, salvo que con el motor RA626H esperan que Aston Martin, el único coche del Mundial de Fórmula 1 2026 que llevará la potencia japonesa, comience a ser un equipo ganador. Este martes en Tokio se desvelaba el secreto mejor guardado del monoplaza verde y, además de elevar la ilusión al público español que vuelve a soñar con Fernando Alonso, se demostró que la ‘trampa’ legal de Mercedes ha pillado a contrapié a los nipones.

La escudería alemana encontró la forma para regatear al nuevo reglamento de la FIA y lograr una ventaja que se estima en 13 caballos, es decir, dos o tres décimas en vuelta rápida debido a que una unidad de potencia supera el límite de relación de compresión estipulado por las normas 16:1. Honda, además de exigir que el organismo tome cartas en el asunto (de prohibirlo podría arruinar el proyecto de Mercedes) desliza su lógico nerviosismo por este motivo.

El CEO de Honda, Koji Watanabe, dejó claro este martes en la presentación del motor en Japón que temen por el inicio del campeonato: «La parte eléctrica va bien, pero en la de combustión no estamos donde nos gustaría. La reglamentación es tan compleja que, aunque no sabemos dónde están los demás, sufriremos en el corto plazo. Queremos terminar ganando».

Antes, Andy Cowell, ex jefe de Aston Martin y ahora encargado de la parcela de motores dijo que la FIA va por el buen camino: «Debe velar porque todos interpreten las reglas de una forma justa y equilibrada y eso es lo que está haciendo ahora mismo». Aunque de momento no hay noticias de que vayan a atajar el truco de Mercedes. De hecho, su intención es obligarle ya en 2027 a acogerse a la norma.

Aston Martin y Honda esperan a la FIA

Por otro lado, el presidente de Honda, Toshihiro Mibe, exige más a la FIA: «Las normas no lo especifican todo con mucha claridad, punto por punto. Por eso, en las nuevas normas, estudiamos la posibilidad de aplicar la nueva tecnología a cada una de las diferentes unidades de potencia. También hay mucho margen para la interpretación y eso también forma parte de la carrera».

«Por lo tanto, en el caso de la FIA, depende de ellos decidir si es bueno o malo, así que tienen que asumir la responsabilidad. En Honda tenemos muchas ideas diferentes y nos gustaría discutir con la FIA para saber si nuestras ideas son aceptables o no. Creo que así es como vamos a proceder. Por lo tanto, siempre recurriremos a la FIA para consultarles sobre cuestiones relacionadas con la normativa», añadió.

Realmente, todas las especulaciones que se hagan en pretemporada pueden acabar en nada si de repente en el Gran Premio de Australia hay un sorpaso. Pero a priori, todo el mundillo de la F1 está de acuerdo en que el Mundial huele a un equipo con motor Mercedes y que Adrian Newey aparecerá con una joya aerodinámica para Alonso, pero con un Aston Martin sin la potencia alemana, sino la de Honda.