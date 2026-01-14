Adrian Newey corrige en el túnel de viento un error que habría arruinado el año de Fernando Alonso

Adrian Newey ha cortado de raíz un problema que llevaba arrastrando Aston Martin durante los últimos años. Los problemas de correlación entre los datos que marcaba el túnel de viento –ahora propio de la escudería– y el funcionamiento del monoplaza en pista eran un auténtico quebradero de cabeza para el equipo verde y, por suerte, gracias al ingeniero británico, por fin en el Mundial de Fórmula 1 2026 pueden cambiar las cosas. Una corrección a tiempo que, recurriendo al dramatismo, ha evitado en buena medida que la temporada del piloto español se vaya al traste.

Aston Martin no se podía permitir otro año como los dos campeonatos y por eso puso todas las castañas en el fuego por el AMR26 que presentarán el próximo 9 de febrero en Silverstone. Primero, inauguró un espectacular túnel de viento propio, herramienta de tecnología clave en la F1 actual por la significativa mejora aerodinámica que ésta aporta, fichó al ingeniero más laureado de la historia de este deporte, Newey, y hace ya casi cuatro años se aseguró tener a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Alonso.

La escudería inglesa ha mezclado todos estos ingredientes con la esperanza de que el resultado sean podios y victorias desde este curso. Por eso, para Newey y todo el equipo era trascendental no partir con la traba de la correlación de datos para 2026, el año en el que espera que lleguen ya esos éxitos. Y es que fue ya el pasado verano cuando el ex ingeniero de Red Bull ordenó recalibrar el túnel de viento y, lo cierto, es que los frutos se pudieron ver incluso en el pasado Mundial.

El problema principal que detectó Newey se hallaba en el concepto del nuevo coche de Alonso y esto le llevó a reprogramar por completo el software del túnel de viento para corregir las irregularidades en las simulaciones. Las consecuencias, lógicamente, no fueron todas positivas, pues cualquier giro de guion conlleva un atraso de los plazos en cualquier trabajo.

Newey prepara una ‘bestia’ para Alonso

Aun así, no se produjo ninguno significativo y el AMR26 que salga a pista en el Gran Premio de Australia a partir del próximo 6 de marzo será el que Aston Martin y Newey idearon hace meses, con mucho margen de desarrollo, claro. Desde verano, al fijarse en datos más fiables, el diseñador pudo detectar las flaquezas del concepto del vehículo, siendo modificadas expresamente por el inglés. Otra ventaja con la que contará el equipo es que es el cuarto que dispone de más horas de túnel de viento al haber quedado séptimo en el título de constructores, sólo por delante de Sauber, Haas y Alpine.

Newey lo está dando todo para que Alonso deje de sufrir o lo haga lo menos posible en el futuro cercano. Pero la comodidad del coche no es lo único que busca el británico, sino también el rendimiento y que gracias a eso Fernando pueda volver a lo más alto en la F1. La próxima semana, de manera privada, arrancará la pretemporada de 2026 en los test de Montmeló, pero no será hasta los oficiales de Bahrein y la cita inaugural en el circuito de Albert Park cuando descubramos qué nos tiene preparado el veterano aerodinámico.