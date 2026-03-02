La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial la designación de Ricardo de Burgos Bengoetxea como árbitro principal de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, uno de los colegiados cuyo nombre apareció en los informes elaborados por el hijo de Negreira, Javier Enríquez, para los culés.

El partido de vuelta copero se disputará en el Camp Nou, escenario en el que el conjunto azulgrana buscará una remontada histórica tras el contundente 4-0 encajado en el partido de ida en el Metropolitano. La designación de De Burgos Bengoetxea hace temblar al Atlético de Madrid, protagonista en múltiples polémicas en los últimos tiempos más allá de ser uno de los relacionados con el hijo del ex vicepresidente del CTA, el caso Negreira y el Barcelona.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬 | MARTES 🟨🟥 Estos son los árbitros designados para dirigir la vuelta de las semifinales de la #CopaDelReyMapfre entre @FCBarcelona_es y @Atleti. 👥 Designación completa: https://t.co/Lav1LZjYde#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/1DPbU5622b — RFEF (@rfef) March 2, 2026

Para este Barcelona – Atlético, De Burgos Bengoetxea estará acompañado en las bandas por Iker de Francisco y Asier Pérez de Mendiola como jueces asistentes. El cuarto árbitro será Francisco José Ortega. En la sala VOR, el responsable del VAR será Daniel Jesús Trujillo Suárez, con Javier Iglesias Villanueva como AVAR.

Cabe recordar que De Burgos Bengoetxea adquirió una enorme exposición mediática en la previa de la última final de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid. En la rueda de prensa anterior al encuentro, el árbitro rompió a llorar al explicar que a su hijo le decían en el colegio que su padre era un ladrón. Aquella comparecencia derivó posteriormente en una petición formal del club blanco para cambiar a los árbitros designados para esa final. Más recientes son sus arbitrajes en el contundente 3-0 del Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid en Leganés o el duelo directo ante el Barça en Liga, que acabó 3-1.

De Burgos Bengoetxea ante Barcelona y Atlético

Más allá de la polémica que rodea su nombre, los números de De Burgos Bengoetxea con el Barcelona son especialmente positivos. El conjunto blaugrana ha disputado 34 partidos oficiales con este árbitro, con un balance de 28 victorias, un empate y cinco derrotas. El dato adquiere todavía más relevancia al observar la dinámica reciente: el Barça ha ganado 13 de los últimos 14 encuentros dirigidos por el colegiado bilbaíno.

El Atlético de Madrid tampoco presenta cifras negativas con De Burgos Bengoetxea. El equipo rojiblanco ha sido dirigido por el árbitro vasco en 38 ocasiones oficiales, con un balance de 25 triunfos, siete empates y seis derrotas. De hecho, el conjunto colchonero es el club al que más veces ha arbitrado este colegiado a lo largo de su carrera.

El último encuentro del Atlético con De Burgos Bengoetxea fue el mencionado anteriormente, disputado ante el Rayo Vallecano en Leganés, resuelto con un 3-0 favorable al equipo franjirrojo con con goles de Fran Pérez, Óscar Valentín y Mendy.