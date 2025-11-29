El ‘negreiro’ De Burgos Bengoetxea pitará al Real Madrid en Gerona

Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de pitar el Girona-Real Madrid de la jornada 14 de Liga. El árbitro vasco vuelve a cruzarse en el camino de los blancos por segunda vez en lo que va de temporada. Ya dirigió el encuentro de la jornada dos en el Carlos Tartiere y ahora repetirá en la visita del líder de la Liga a Montilivi. Ha dirigido un total de 27 veces al Real Madrid, con balance de 18 victorias, 4 empates y cinco derrotas. En el VAR estará Juan Luis Pulido Santana.

De Burgos Bengoetxea era uno de los árbitros cuyo nombre apareció en los informes elaborados por el hijo de Negreira, Javier Enríquez, para el FC Barcelona. El colegiado bilbaíno ya fue protagonista en la previa de la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid. Después de su rueda de prensa previa a la final, en la que éste rompió a llorar al decir que a su hijo le decían el colegio que su padre un ladrón, el club blanco solicitó cambiar a los árbitros del encuentro.