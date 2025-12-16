Fernando Alonso y Aston Martin se relamen con el extra de horas de túnel de viento para 2026

Fernando Alonso está muy ilusionado con la llegada del Mundial de 2026, en el que se juntarán una serie de factores que pueden confluir en resultados muy positivos para él en su posible último año en la Fórmula 1. El propio piloto ha confesado que no sentía tal emoción desde que fichó por Aston Martin en 2022, una escudería que ahora le está llenando de motivos para confiar en ganar su tercer título.

Uno de ellos es consecuencia de algo negativo, como ha sido el séptimo puesto del equipo inglés en el campeonato de constructores, un descenso que permitirá a la escudería un mejor desarrollo del primer monoplaza diseñado íntegramente por el súper ingeniero Adrian Newey. El AMR26 podrá ser sometido el 100% del tiempo disponible en el nuevo túnel de viento de Aston Martin, inaugurado este año en la fábrica de Silverstone.

El coche de Alonso contará con esta ventaja aerodinámica sobre los cuatro grandes equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari) y también que los dos de la zona media que le superaron esta temporada (Williams y Racing Bulls) debido a su mal resultado. Esta maratón de 400 horas que repartirán a lo largo de los seis primeros meses de 2026 será clave para identificar los puntos de mejora del vehículo y confeccionar los primeros paquetes de actualizaciones.

Si desarrollar un coche ya es importante en una temporada normal, lo es más si cabe en un año en el que se estrena reglamento, como es el caso de 2026, en el que Aston Martin contará con el nuevo concepto de Newey, los motores Honda y su rompedor túnel de viento que podrá exprimir al máximo. Así lo reflejó el propio Alonso en algunas de sus últimas declaraciones del Mundial tras el Gran Premio de Abu Dabi.

Alonso y la ventaja de Aston Martin en 2026

«Las primeras mejoras serán de medio segundo y no de media décima como han sido este año en el final de reglamento. Por eso, en las cinco o seis primeras carreras del año se podrían ver grandes cambios en las prestaciones de cada equipo», aseguró. El español desde luego necesita que Aston Martin sea uno de esas escuderías que dé un salto para emparejar su nivel con los grandes, ya que si con coches defectuosos como los de las dos últimas campañas ha conseguido no bajar del top 10, qué sería capaz de hacer con uno que al menos esté en la pomada en algunas carreras.

Las horas de uso del túnel de viento que pueden leer a continuación son las que corresponden a los seis primeros meses de 2026, ya que a partir del 30 de junio se resetearán en función de qué posición ocupen los equipos llegando al ecuador. Carlos Sainz, pese a insuflar a Williams desde la novena hasta la quinta plaza de constructores, contará también con ventaja, pues en Grove emplearán el 90% de las horas disponibles en esta herramienta.

Horas de túnel de viento por equipos

Equipo – porcentaje de uso de la herramienta – viento – horas – pruebas

McLaren – 70% (224 tandas) – 56 – 280 – 1.400 Mercedes – 75% (240 tandas) – 60 – 300 – 1.500 Red Bull – 80% (256 tandas) – 64 – 320 – 1.600 Ferrari – 85% (272 tandas) – 68 – 340 – 1.700 Williams – 90% (288 tandas – 72 – 360 – 1.800 Racing Bulls – 95% (304 tandas) – 76 – 380 – 1.900 Aston Martin – 100% (320 tandas) – 80 – 400 – 2.000 Haas – 105% (336 tandas) – 84 – 420 – 2.100 Audi – 110% (352 tandas) – 88 – 440 – 2.200 Alpine – 115% (368 tandas) – 92 – 460 – 2.300

Se estrena: Cadillac – 115% (368 tandas) – 92 – 460 – 2.300